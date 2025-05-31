Замок Любарта: почему рожденный из большой любви он стал местом ужасных привидений

Там царит уникальная атмосфера

Замки Украины не только поражают красотой, но и хранят немало тайн. Например, замок Любарта в городе Луцк полон легенд и окутан мистикой — а между тем украинцы видят его изображение чуть ли не каждый день.

Именно Въездная башня замка Любарта изображена на купюре в 200 грн. История замка начинается в 14 веке, рассказывает фотограф Екатерины Ищук в своем блоге.

Замок Любарта был построен в знак любви

Литовский князь Дмитрий-Любарт взял себе в жены волынскую княжну по имени Буша (Агриппина). Он решил увековечить свою любовь и построить для жены замок с тремя башнями, которые соединялись друг с другом каменными стенами и символизировали бесконечность и искренность его чувств. Каждая имела свое название (Въездная или Любартова, Владыча и Стырова) и была знаком Веры, Надежды и Любви.

Однако молодая жена рано умерла и не успела увидеть замок. Любарт очень тосковал по Буше и продолжил строительство.

Призрак убитой девушки бродит по замку

По легендам, молодая девушка, по имени Оксана, пленила сердце коменданта крепости, однако он не нашел взаимности. За это он жестоко отомстил девушке – солдаты убили ее, разрубили тело и выбросили в реку. С тех пор по замку Любарта якобы бродит призрак женщины.

Некоторые рассказывают, что когда в межвоенный период в замке стоял военный гарнизон, случалось, что утром находили мертвых солдат с обезображенными лицами. Есть версия, что Оксана мстила людям в военной форме за то, что сделали с ней.

Устройства для пыток и склепы в подземелье

Также рассказывают, что под замком есть подземелья, которые местами уходят вглубь на два этажа. Согласно легендам, был и третий ярус, где содержали узников и пытали пленных.

Во время раскопок были обнаружены комнаты с устройствами для пыток и черепами. Наиболее загадочной находкой стал склеп молодой девушки Магдалены. Его якобы невозможно сфотографировать — изображения исчезают, остается только белое пятно.

Увидеть таинственный склеп своими глазами может каждый. В сезон в подземелье проводят экскурсии.

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