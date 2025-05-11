Привид монаха в подарунок. Де в Україні Олеський замок і чому його варто відвідати

Одна з легенд пояснює назву замку

Українці захоплюються містикою, цікавляться історією та полюбляють подорожувати мальовничими й загадковими місцями. Однак це все можна поєднати, завітавши до Львівщини — там є Олеський замок, який точно вразить кожного туриста.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про це місце.

Історія Олеського замку

Об'єкт має багатий історичний спадок. Спочатку він належав родинам Даниловичів та Собєських і був важливою спорудою на західних землях України. Під час правління Івана Даниловича замок набув сучасного вигляду, а його донька, Теофілія, народила майбутнього польського короля Яна III Собєського. Саме завдяки йому замок став відомим на всю Європу. У 18-му столітті замок змінив кілька власників, занепав, а в 19-му столітті став практично руїною. З реставрацією 1970-х років замок отримав нове життя.

Протягом своєї історії Олеський замов зазнав трьох етапів реконструкції: спочатку було побудовано дерев'яне укріплення з частоколом і ровом біля підніжжя гори, потім зведено кам'яне укріплення з двоповерховими будівлями та вежею над воротами, і в останній раз були розширені житлові приміщення з елементами італійського ренесансу.

Сьогодні замок відновлений і перетворений на музей.

Королева Варвара Радзивілл

Де знаходиться

Рошташована ця споруда на Львівщині, у селищі Олесько.

Легенди

Перша легенда Олеського замку пов'язана з народженням Яна ІІІ Собєського. У день його народження під час сильного грому стіл, на якому мали пеленати немовля, розколовся. Це вважали знаком великого майбутнього майбутнього короля.

Друга легенда розповідає про привида, що блукає замком. Є кілька версій його походження: одна стверджує, що це скелет монаха, що потонув у колодязі; інша — про культ муміфікації, яку практикували монахи; третя — про замурованого монаха, покараного за непристойну поведінку.

На стінах колодязя замку є вирізьблене зображення диявола, яке залишається загадкою, з огляду на те, що вода з цього колодязя використовувалась віруючими.

Ще одна легенда пояснює назву замку. Дочка захисника споруди, Олесь, була відважною й гарною дівчиною, яка боронила землю від ворогів. Коли вона втікала, її сльоза впала на землю, і на тому місці з'явилися джерела з цілющою водою.

Раніше "Телеграф" писав про те, що неподалік села Підкамінь на Львівщині, на пагорбі височіє 17-метровий Камінь-велетень, якому приблизно 11 мільйонів років. За народним переказом, чорт нібито намагався скинути цю скелю на Почаївську церкву.