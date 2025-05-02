"Казковий замок" у центрі міста: як мінявся один з головних символів Черкас

Що відомо про "Блакитний палац" у Черкасах

У кожному місті є будівлі, які з роками перетворюються на щось більше, ніж просто споруди. Вони стають його символами, прикрашають вулиці й зберігають пам’ять про минуле. Однією з таких у Черкасах є колишній готель "Слов’янський" — будівля, що на довгі роки закарбувалася в уяві містян як "Блакитний палац".

Архітектурна перлина Черкас

Розташований на розі вулиць Хрещатик та Остафія Дашковича, колишній готель одразу привертає увагу. Його архітектура поєднує риси неоготики, модерну та романтизму. Зовні будівля нагадує казковий замок — з вежами, шпилями, арками й ажурними лоджіями. Двоповерховий палац прикрашений ліпниною, пілястрами й балконами з декоративним оздобленням.

Зображення готелю на поштовій листівці початку 20 століття

Від готелю до архітектурної пам’ятки

Точна дата спорудження цієї будівлі невідома. За одними джерелами, її зведено на початку ХХ століття, за іншими — ще наприкінці ХІХ. У довіднику 1909 року вже згадано її як готель із власним телефоном.

Авторство будівлі офіційно не підтверджено, але дослідники вважають, що проєкт міг належати знаному архітектору Владиславу Городецькому. Замовником був один з найвідоміших у свій час підприємців Скорина.

Спочатку на другому поверсі розміщувався готель, яким опікувався підприємець Скорина. На першому ж працювали крамниці й кав’ярні — зокрема, відомий магазин годинників І.П. Зейгера та популярна кафе-кондитерська "Константинополь".

Готель у 1910 році

Таким бачили готель з вулиці Хрещатик, 1910

З приходом більшовиків у 1917 році готель перетворили на штаб, а пізніше будівля знову виконувала готельну функцію під назвами "Гранд" і "Дніпро". Тут зупинялися видатні постаті — письменники Михайло Стельмах, Іван Ле, співак Федір Шаляпін, угорські літератори.

Цей палац зберігає не лише архітектурну спадщину, а й міські легенди. Кажуть, у 1915 році, під час візиту до Черкас, оперний співак Федір Шаляпін зупинився в "Слов’янському". У холі він зустрів кота, який своєю привітністю підкорив артиста. Після концерту співак втратив голос, і саме тепло цього кота, який ночував поруч, нібито повернуло йому силу голосу. Після того кота вважали талісманом готелю.

З 1980-х років Блакитний палац активно популяризували, друкуючи його зображення на сувенірах і пакуванні. Проте ремонту не проводили, і споруда занепадала.

В народі будівля отримала назву "Блакитний палац"

Відновлення і нове життя

У 1994–1998 роках будівлю капітально відреставрував "Укрсоцбанк". Відновили фасад, ліпнину, декор — палац знову засяяв. У 2022–2024 роках відбулася ще одна реставрація: оновили шпиль головної вежі, дах, ковані елементи балкона й чотири малі башти. Колір споруди тепер не блакитний, а теплий піщаний — історично обґрунтований, за словами фахівців.

"Блакитний палац" після реставрації, 2024 рік. Фото: Ol-Burg/Wikipedia

Нині в будівлі працює банк.