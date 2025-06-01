Суддя Арсірій, що переписував історію Майдану, має мільйони "під матрацом", а їздить на старому татовому авто (декларація)

Що задекларував скандальний суддя Арсірій

Суддя Окружного адміністративного суду Києва Руслан Арсірій у декларації за 2024 рік вказав готівкові заощадження на суму майже 400 тисяч доларів. При цьому його сім'я користується відносно старими автомобілями — 2010 та 2016 років випуску.

Згідно з електронною декларацією опублікованою на офіційному сайті НАЗК, найдорожчим об'єктом нерухомості залишається квартира площею 118,7 кв. м, яку суддя придбав у 2016 році за майже 2 мільйони гривень. Крім того, у власності подружжя перебувають ще три квартири та житловий будинок з земельними ділянками.

Нерухомість та земельні ділянки

Найбільша квартира судді має площу 118,7 квадратного метра. Цю нерухомість Арсірій оформив у повну власність 12 жовтня 2016 року.

Дружина судді Ольга Валеріївна володіє двома квартирами. Одну площею 74,7 кв. м вона придбала 30 червня 2011 року, а другу – 28,5 кв. м – ще у 2008 році.

Так пара володіє житловим будинком у селі, який перебуває у спільній власності судді, його дружини та Людмили Іванівни Іванової. До будинку прилягають дві земельні ділянки загальною площею понад 37 соток. Найбільша з них займає 2500 квадратних метрів, друга – 1258 кв. м.

Транспорт та цінності

Автопарк родини судді складається з двох машин, які не можна назвати новими. Сам Арсірій користується Hyundai Sonata 2010 року випуску, яка формально належить його батькові Олександру Петровичу.

Дружина судді володіє BMW X5 2016 року, яку придбала у серпні 2021 року за 50 тисяч доларів. Цей автомобіль є найновішим транспортним засобом у сімейному гаражі.

Серед цінного майна суддя декларує колекцію ікон невідомої вартості та мисливську зброю. Це карабін Blaser R8 калібру 30-06 зі змінним стволом калібру 243win, придбаний у жовтні 2013 року.

Готівкові заощадження

Найцікавішою частиною декларації є розмір готівкових коштів родини. Станом на кінець 2024 року суддя Арсірій тримає в готівці 350 тисяч доларів США (майже 14,5 млн грн), а його дружина – 123 тисячі грн.

Хто такий Руслан Арсірій

Руслан Олександрович Арсірій народився 31 жовтня 1967 року в Донецьку. Юридичну освіту здобув у Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого, яку закінчив у 1996 році.

Кар'єру розпочав як адвокат в адвокатському об'єднанні "ВВС" у 1997 році. У грудні 2001 року його призначили суддею Господарського суду Донецької області.

З серпня 2007 року Арсірій працює в Окружному адміністративному суді Києва. Також був членом Ради суддів України – виконавчого органу з'їзду суддів України.

У 2020 році захистив дисертацію та отримав науковий ступінь кандидата юридичних наук у Науково-дослідному інституті публічного права.

Родинні зв'язки

Дружина Ольга Валеріївна працює як приватний підприємець. Батько Олександр Петрович перебуває на пенсії, мати Лариса Іванівна також не працює.

Брат судді Ярослав Олександрович займається адвокатською діяльністю. Син Андрій Русланович працює адвокатом в об'єднанні "Креденс", яким раніше керував Олег Татаров – заступник глави Офісу президента.

Другий син Олександр Русланович навчається в Ульянівському державному технічному університеті в Росії та проживає в місті Ульянівськ.

Скандальні справи та рішення

Приховування маєтку

У 2017 році журналісти програми "Наші гроші.Досудилися" виявили, що суддя не задекларував справжні розміри свого маєтку під Києвом. Замість будинку площею 65 кв. м у селі Іванковичі виявився маєток з власною капличкою та майбутнім басейном.

Арсірій пояснював це реконструкцією старого будинку, проте сусіди стверджували, що новий маєток збудували три роки тому. Станом на зараз його немає в декларації.

"Плівки Вовка"

Суддя неодноразово фігурував у записах НАБУ, які стосувалися діяльності голови суду Павла Вовка. На плівках Арсірій брав участь в обговореннях планів заблокувати діяльність ВККС та контролювати суддів.

Саботаж кваліфікаційного оцінювання

17 квітня 2019 року Арсірій разом з 29 іншими суддями не з'явився на іспит до ВККС, посилаючись на тимчасову непрацездатність. Втім, наступного дня він працював і ухвалив 24 судові рішення.

Спірні судові рішення

У січні 2021 року суддя захотів переписати історію і зобов'язав Міносвіти переглянути підручники з історії про події Революції Гідності. Апеляційний суд згодом скасував це рішення як необґрунтоване.

Арсірій також заборонив перейменування проспекту Генерала Ватутіна на проспект Романа Шухевича.

Висновок Громадської ради доброчесності

У листопаді 2020 року Громадська рада доброчесності визнала суддю таким, що не відповідає критеріям доброчесності та професійної етики. Причинами стали його рішення з політичними мотивами та особиста зацікавленість в окремих справах.

Подорожі та витрати

За даними журналістського розслідування "Слідство.Інфо", у період з 2011 по 2014 роки Арсірій активно подорожував світом. Він відвідав Іспанію, Францію, Італію, Китай, Таїланд, Грецію, Кубу, США, Ямайку, Гаїті та Мексику.

На питання про джерела коштів для таких поїздок суддя відповідав, що це сімейні гроші, зокрема батьків.

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