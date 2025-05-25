Дружина заступника голови ОДА скуповує будинки і отримує мільйони в подарунок: що цікавого в декларації її чоловіка

Сам чиновник, за даними декларації, живе без власної нерухомості

Заступник голови Закарпатської обласної державної адміністрації Василь Іванчо за 2024 рік отримав понад 900 тисяч гривень. У той же час його дружина заробила понад 5 мільйонів грн, придбала будинки та земельні ділянки, а також отримала подарунок у розмірі кількох мільйонів гривень.

Інформація про це була опублікована у щорічній декларації за 2024 рік, яку у квітні цього року подав Іванчо Василь. У ній зазначені також доходи його дружини Іванчо Вікторії Іванівни.

Власної нерухомості, згідно з декларацією, у заступника голови ОДА немає. Натомість у його дружини три житлові будинки — у Пузняківці та два у Мукачеві. Останній був придбаний у 2024 році. Також у її власності є офіс у Мукачеві.

Також Вікторія Іванчо має десять земельних ділянок. Три з них вона придбала торік — у Мукачеві, та дві у селі Іванівці Закарпатської області.

У графі транспортних засобів зазначено, що подружжя орендує автомобіль BMW X5 2024 року. Василеві Іванчо належить авто Ford Transit 2008 року, яку він купив за 200 000 гривень у 2018 році. Його дружина має BMW X6M 2021 року. Вона придбала її у 2021 році за 5 600 729 гривень.

У декларації у графі корпоративних прав у дружини заступника голови ОДА зазначено ТОВ "Вілюкс 2020" та спільне українське американське підприємство у формі ТОВ "Віда Сейлс-Мукачеве" ЛТД.

2024 року Василь Іванчо заробив в ОДА 933 111 гривень. Його дружина отримала заробітну плату 120 000 гривень у "Вілюксі-2020", дохід від зайняття підприємницькою діяльністю приніс їй 5 072 488 гривень. Також вона отримала подарунок у вигляді 2,5 млн гривень.

Готівкою Василь Іванчо зберігає 50 000 євро та 1 100 000 грн. У його дружини є 500 000 гривень і 100 000 доларів. На банківських рахунках загалом заступник голови ОДА зберігає 232 138 гривень та 2 євро. А його дружина – 1 886 доларів, 423 євро та 900 105 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що суддя Голосіївського суду Кордюкова Жанна із зарплатою понад 1 млн грн отримала виплати ВПО. Її декларація за минулий рік спричиняє великі питання.