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Дружина заступника голови ОДА скуповує будинки і отримує мільйони в подарунок: що цікавого в декларації її чоловіка

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Які цікаві деталі є у декларації Василя Іванчо Новина оновлена 25 травня 2025, 13:48
Які цікаві деталі є у декларації Василя Іванчо. Фото Колаж "Телеграфу"

Сам чиновник, за даними декларації, живе без власної нерухомості

Заступник голови Закарпатської обласної державної адміністрації Василь Іванчо за 2024 рік отримав понад 900 тисяч гривень. У той же час його дружина заробила понад 5 мільйонів грн, придбала будинки та земельні ділянки, а також отримала подарунок у розмірі кількох мільйонів гривень.

Інформація про це була опублікована у щорічній декларації за 2024 рік, яку у квітні цього року подав Іванчо Василь. У ній зазначені також доходи його дружини Іванчо Вікторії Іванівни.

Власної нерухомості, згідно з декларацією, у заступника голови ОДА немає. Натомість у його дружини три житлові будинки — у Пузняківці та два у Мукачеві. Останній був придбаний у 2024 році. Також у її власності є офіс у Мукачеві.

Також Вікторія Іванчо має десять земельних ділянок. Три з них вона придбала торік — у Мукачеві, та дві у селі Іванівці Закарпатської області.

У графі транспортних засобів зазначено, що подружжя орендує автомобіль BMW X5 2024 року. Василеві Іванчо належить авто Ford Transit 2008 року, яку він купив за 200 000 гривень у 2018 році. Його дружина має BMW X6M 2021 року. Вона придбала її у 2021 році за 5 600 729 гривень.

У декларації у графі корпоративних прав у дружини заступника голови ОДА зазначено ТОВ "Вілюкс 2020" та спільне українське американське підприємство у формі ТОВ "Віда Сейлс-Мукачеве" ЛТД.

2024 року Василь Іванчо заробив в ОДА 933 111 гривень. Його дружина отримала заробітну плату 120 000 гривень у "Вілюксі-2020", дохід від зайняття підприємницькою діяльністю приніс їй 5 072 488 гривень. Також вона отримала подарунок у вигляді 2,5 млн гривень.

Готівкою Василь Іванчо зберігає 50 000 євро та 1 100 000 грн. У його дружини є 500 000 гривень і 100 000 доларів. На банківських рахунках загалом заступник голови ОДА зберігає 232 138 гривень та 2 євро. А його дружина – 1 886 доларів, 423 євро та 900 105 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що суддя Голосіївського суду Кордюкова Жанна із зарплатою понад 1 млн грн отримала виплати ВПО. Її декларація за минулий рік спричиняє великі питання.

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#Зарплата #Декларація #Василь Іванчо