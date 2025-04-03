Мер знищеного росіянами міста отримав мільйонну зарплату та солідну надбавку у 2024 році (декларація)

На банківських рахунках міський голова загалом зберігає 1 071 061 гривень

Мер міста Бахмут, яке знаходиться під російською окупацією, минулого року отримав солідну надбавку до зарплати. Крім того, за останній рік він отримав майже 1,5 млн. гривень.

Про це стало відомо іздекларації за 2024 рік, яку Олексій Рева подав 31 березня поточного року. У ній зазначено, що, крім зарплати, він також отримав пенсію у розмірі 204 253 гривень. Зазначена посада – начальник Бахмутської міської військової адміністрації.

У графі об’єктів нерухомості зазначено, що дружині міського голови Олені Реві належить житловий будинок, гараж та три земельні ділянки у Бахмуті. Крім того, минулого року вона орендувала будинок в Обухівці Дніпропетровської області та там же земельну ділянку.

У сім’ї є одна машина — Mercedes Benz s500 2010 випуску. Вона належить дружині мера.

У його власності є рушниця гладкоствольна Mossberg Maverick 88, а також карабін Remington.

Доходи Олексія Реви за 2024 рік склали 1 454 615 тисяч гривень як заробітну плату, а також 204 253 гривні пенсії. Варто зазначити, що у декларації за минулий рік у графі зарплати було зазначено 1352099 гривень. Тобто, 2024-го вийшла надбавка у 102 тисячі гривень.

Тим часом його дружина отримала 180 000 гривень заробітної плати у комерційному підприємстві "Демі", 711 644 гривень як проценти від банку, та 251 439 гривень пенсії.

У декларації зазначено, що на банківських рахунках Олексій Рева загалом зберігає 1071061 гривень. Його дружина Олена зберігає на банківських рахунках 7,9 млн. гривень. У готівкових заощадженнях вона має 680 000 гривень, 15 000 доларів і 5000 євро.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що родина голови НБУ Пишного інвестує величезні гроші у доларові держоблігації та має солідний заробіток. Стало відомо, що є у декларації банкіра.