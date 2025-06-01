Судья Арсирий, переписывавший историю Майдана, имеет миллионы "под матрасом", а ездит на старом папином авто (декларация)

Что задекларировал скандальный судья Арсирий

Судья Окружного административного суда Киева Руслан Арсирий в декларации за 2024 указал наличные сбережения на сумму почти 400 тысяч долларов. При этом его семья пользуется относительно старыми автомобилями – 2010 и 2016 годов выпуска.

Согласно электронной декларации, опубликованной на официальном сайте НАПК, самым дорогим объектом недвижимости остается квартира площадью 118,7 кв. м, которую судья приобрел в 2016 году почти за 2 миллиона гривен. Кроме того, в собственности супругов находятся еще три квартиры и жилой дом с земельными участками.

Недвижимость и земельные участки

Самая большая квартира судьи имеет площадь 118,7 квадратного метра. Эту недвижимость Арсирий оформил в полную собственность 12 октября 2016 года.

Жена судьи Ольга Валерьевна владеет двумя квартирами. Одну площадью 74,7 кв. м она приобрела 30 июня 2011, а вторую – 28,5 кв. м – еще в 2008 году.

Так пара владеет жилым домом в селе, который находится в общей собственности судьи, его жены и Людмилы Ивановны Ивановой. К дому прилегают два земельных участка общей площадью более 37 соток. Самая большая из них занимает 2500 квадратных метров, вторая – 1258 кв. м.

Транспорт и ценности

Автопарк семьи судьи состоит из двух машин, которые нельзя назвать новыми. Сам Арсирий пользуется Hyundai Sonata 2010 выпуска, которая формально принадлежит его отцу Александру Петровичу.

Жена судьи владеет BMW X5 2016 года, которую приобрела в августе 2021 года за 50 тысяч долларов. Этот автомобиль является самым новым транспортным средством в семейном гараже.

Среди ценного имущества судья декларирует коллекцию икон неизвестной стоимости и охотничье оружие.

Наличные сбережения

Наиболее интересной частью декларации размер наличных средств семьи. По состоянию на конец 2024 года судья Арсирий держит наличные 350 тысяч долларов США (около 14,5 млн грн), а его жена – 123 тысячи грн.

Кто такой Руслан Арсирий

Руслан Александрович Арсирий родился 31 октября 1967 года в Донецке. Юридическое образование получил в Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого, которую окончил в 1996 году.

Карьеру начал в качестве адвоката в адвокатском объединении "ВВС" в 1997 году. В декабре 2001 года он был назначен судьей Хозяйственного суда Донецкой области.

С августа 2007 года Арсирий работает в Окружном административном суде Киева. Также являлся членом Совета судей Украины – исполнительного органа съезда судей Украины.

В 2020 году защитил диссертацию и получил степень кандидата юридических наук в Научно-исследовательском институте публичного права.

Семейные связи

Жена Ольга Валерьевна работает как частный предприниматель. Отец Александр Петрович находится на пенсии, мать Лариса Ивановна тоже не работает.

Брат судьи Ярослав Александрович занимается адвокатской деятельностью. Сын Андрей Русланович работает адвокатом в объединении "Креденс", которым руководил ранее Олег Татаров – заместитель главы Офиса президента.

Второй сын Александр Русланович учится в Ульяновском государственном техническом университете в России и проживает в городе Ульяновске.

Скандальные дела и решения

Укрытие имения

В 2017 году журналисты программы "Наши деньги. Досудились " обнаружили, что судья не задекларировал настоящие размеры своего имения под Киевом. Вместо дома площадью 65 кв.

Арсирий объяснял это реконструкцией старого дома, однако соседи утверждали, что новое поместье было построено три года назад. По состоянию на данный момент его нет в декларации.

"Пленки Волка"

Судья неоднократно фигурировал в записях НАБУ, которые касались деятельности председателя суда Павла Вовка.

Саботаж квалификационной оценки

17 апреля 2019 года Арсирий вместе с 29 другими судьями не явился на экзамен в ВККС, ссылаясь на временную нетрудоспособность. Впрочем, на следующий день он работал и принял 24 судебных решения.

Спорные судебные решения

В январе 2021 года судья захотел переписать историю и обязал Минобразования пересмотреть учебники истории о событиях Революции Достоинства. Апелляционный суд впоследствии упразднил это решение как необоснованное.

Арсирий также запретил переименование проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича.

Заключение Общественного совета добродетели

В ноябре 2020 года Общественный совет добродетели признал судью не соответствующим критериям добродетели и профессиональной этики. Причинами стали его решения по политическим мотивам и личная заинтересованность в отдельных делах.

Путешествия и расходы

По данным журналистского расследования "Следствие.Инфо", в период с 2011 по 2014 годы Арсирий активно путешествовал по миру.

На вопрос об источниках средств для таких поездок судья отвечал, что это семейные деньги, в том числе родители.

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