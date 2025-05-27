У деклараціях чиновників ТЦК виявили порушення на десятки мільйонів гривень

Здебільшого порушення стосуються надання некоректної інформації

У 2024-2025 роках Нацагентство із запобігання корупції (НАЗК) перевірило 18 декларацій чиновників ТЦК та СП. У них виявили зловживань майже на 37 мільйонів гривень.

Про це повідомляється у звіті НАЗК. Зазначається, що у чиновників знайдено ознаки наявності недостовірних даних на 28,5 мільйона гривень, а також ознаки незаконного збагачення на 5,6 мільйона та необґрунтовані активи на 2,6 мільйона.

Зокрема, родичі начальника Дніпропетровського обласного ТЦК у 2022 році звідкись отримали активи вартістю понад 8,8 мільйона гривень. Серед них дві квартири у Дніпрі, два автомобілі та 65 тисяч доларів. Також посадовець не вніс у декларацію дані про ще дві машини та про отримані доходи.

У деклараціях офіцера рекрутингу та комплектування Одеського обласного ТЦК було виявлено ознаки внесення недостовірних відомостей на 3,8 мільйона гривень.

Командир одного з відділень охорони Богодухівського РТЦК (Харківська область) у 2022 та 2023 роках не вказав активи на 2,6 та 2 мільйони гривень відповідно. Це стосувалося земельних ділянок та квартири, а також особистих грошей на банківських рахунках.

Начальник відділення військового обліку сержантів та солдатів запасу у Дубенському РТЦК (Рівненська область) не задекларував житловий будинок та земельну ділянку, на 1,6 мільйона гривень.

Командир відділення Харківського обласного ТЦК не задекларував дві земельні ділянки, а також вказав некоректні дані на 645 тисяч про вартість автомобіля та отриманий дохід.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що суддя Голосіївського суду Кордюкова Жанна із зарплатою понад 1 млн грн отримала виплати ВПО. Її декларація за минулий рік спричиняє великі питання.