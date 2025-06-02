Дроны могут атаковать кортеж Путина: искусственный интеллект оценил вероятность успеха

Невозможного больше нет?

Украинские беспилотники продемонстрировали способность наносить точные удары по военным объектам в глубине России. После успешных атак на аэродромы стратегической авиации РФ появились предположения о возможности подобного удара по президентскому кортежу.

В частности, журналист и военный эксперт Петр Шуклинов проанализировал спецоперацию СБУ "Паутина" в своем блоге. По его словам, украинские спецслужбы доказали способность проводить масштабные операции в тылу противника с привлечением десятков человек.

Есть ли у Украины такие возможности

Шуклинов отмечает, что Украина наладила поставки необходимого оборудования в Россию в промышленных масштабах. Дроны, по его мнению, купили непосредственно в РФ, а взрывчатку и спецприборы доставляли из Казахстана и Китая.

Эксперт подчеркивает, что украинские спецслужбы доказали способность массово уничтожать ядерную триаду России. Сегодня это аэродромы, завтра могут стать порты с атомными подлодками или пусковые шахты.

"Сейчас спецслужбы Украины нацелены преимущественно на военные объекты и военных начальников россиян. Однако завтра цель войны может измениться", — пишет Шуклинов.

По словам журналиста, теперь вполне можно представить групповую атаку и уничтожение президентского кортежа. Он подчеркивает, что невозможно больше нет.

Оценка искусственного интеллекта

Редакция "Телеграфа" обратилась к искусственному интеллекту Grok с вопросом о вероятности успеха атаки дронами на кортеж Владимира Путина. ИИ проанализировал несколько ключевых факторов. Главными препятствиями для такой атаки, по его мнению, являются системы защиты кортежа. Путина сопровождает зенитно-ракетный комплекс "Панцирь", эффективно сбивающий малые беспилотники.

Кроме того, российские службы безопасности используют два автомобиля Aurus для маскировки. Это усложняет определение, в каком именно транспорте находится цель. Дополнительно применяется радиоэлектронная борьба для подавления сигналов дронов. К тому же, поездки планируются за месяц заранее со строгим соблюдением секретности.

Технические ограничения

Украинские дроны показали способность наносить удары на сотни километров. Однако, как утверждает нейросеть, атака на движущийся объект требует высокой точности и устойчивости к радиоэлектронной борьбе.

Беспилотники, используемые для ударов по стационарным объектам, менее эффективны против быстроподвижных целей. Сложность заключается в наведении на постоянно перемещаемую цель. Кроме того, информация о передвижении Путина зачастую обнародуется только после завершения визита.

Финальная оценка

На основе анализа всех факторов искусственный интеллект оценил вероятность успешной атаки в 5-10%. Впрочем, успех такой операции зависит от чрезвычайно точной разведки и усовершенствованных дронов. Даже при таких условиях результат зависит от непредсказуемых факторов, таких как ошибка человека в системе защиты.

ИИ подчеркивает, что эта оценка является гипотетической и базируется на общедоступной информации. Реальные детали защиты российского президента остаются засекреченными.

Также ранее "Телеграф" писал, что россияне насмешили украинцев, пытаясь сбивать дроны камнями.