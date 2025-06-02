Понад десяток російських літаків знищено. Скільки авіації лишилося у Росії після атаки 1 червня
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До операції СБУ у РФ було близько 130 літаків Ту різних модифікацій, але близько половини з них не в боєготовому стані
Масована атака СБУ на авіабази на території Росії знищила щонайменше 13 ворожих літаків. Ще більше — пошкоджено.
"Мінімум 13 російських літаків знищено, і ще більше пошкоджено на болотах", — написав у своєму Telegram-каналі керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.
У мережі з'явилися більш конкретні дані. Станом на ранок 2 червня за даними супутникових знімків та відеопідтверджень є інформація про ураження таких російських літаків:
Авіабаза "Бєлая" (знімки):
- 4 Ту-95;
- 4 Ту-22М3.
Авіабаза Оленья (відео):
- 4 Ту-95;
- 1 Ан-12.
Скільки бойових літаків могло лишитися у Росії
Станом на 2021 рік до того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України, за даними Defense Express, ВПС Росії налічували 1370 машин:
- 380 важких винищувачів Су-27,
- 267 легких винищувачів МіГ-29 різних модифікацій,
- 131 перехоплювач МіГ-31,
- 274 фронтових бомбардувальники Су-24 і 125 нових літаків Су-34
- 193 дозвукових штурмовиків Су-25.
Крім них РФ мала 124 важких бомбардувальники (16 Ту-160, 42 Ту-95 і 66 Ту-22М). Також в Росії був 91 бойовий літак Морської авіації ВМФ РФ (22 МіГ-29К/КУБ, 43 Су-27/33, 22 Су-24 і 4 Су-25). Згідно з інформацією Генерального штабу України станом на ранок 2 червня Сили оборони України знищили 372 російських літаки.
За даними "Уніан", російський флот стратегічних бомбардувальників до 1 червня нараховував:
- Ту-95МС/Ту-95МСМ – близько 60;
- Ту-160/Ту-160М – близько 16;
- Ту-22М3 – близько 55.
Проте близько половина з них не перебуває у бойовій готовності. Старі літаки потребують постійного ремонту та відповідного обслуговування.
Також варто розуміти, що Ту-22М3 не є "стратегічними" у повному сенсі цього слова, та виступають носіями аеробалістичних ракет Х-22/Х-32. Таким чином, якщо говорити про "стратеги", на початок 2025 року росіяни мали приблизно 30 боєготових літаків Ту-95 та з десяток боєготових Ту-160.
Як повідомляв "Телеграф", в мережі з'явився новий знімок з супутника авіабази "Бєлая", що показує ще три знищені дальні бомбардувальники Ту-22М3. Також публікують відео з місця.