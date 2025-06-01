"Йокарний бабай, Владімич, жмі!" Українці клепають меми про вибухи на російських аеродромах

В інтернеті мемами проводжають російські літаки в останню путь

У неділю, 1 червня, в Росії на аеродромах "Олєнья" (Мурманська область) і "Бєлая" (Іркутська область), на яких розташовується стратегічна авіація ЗС РФ, сталися масштабні пожежі. Горять стратегічні бомбардувальники після сильної "бавовни".

"Телеграф" зібрав меми та реакції українців із цього приводу.

Так, українці показали водія "тієї самої фури" із тризубом на рукаві. Мається на увазі водій машини, із кузова якої несподіваного для нього почали вилітати безпілотники. Чоловік розповів росЗМІ, що не знав, який вантаж везе.

Творці мемів цього дня більшу частину своїх робіт пов’язали з транспортним засобом, який став легендарним в одну мить. Хтось зобразив фуру у вигляді машини компанії, що належить Петру Порошенку, Roshen.

Хтось побачив її фургоном "Нової пошти", яка суттєво страждає від російських обстрілів.

Також українці показали у вигляді водія автомобіля Олексія Арестовича та Володимира Путіна, який, за великим рахунком, і направив дрони на аеродроми, оскільки розв’язав війну та у результаті спровокував проведення української спецоперації. Автор мема з Путіним підписав його так: "Йокарний бабай, Владімич, жмі!"

Також інтернет-користувачі згадали, що сьогодні перший день літа і своєрідно привітали росіян.

Нагадаємо, за останню добу у Брянській та Курській областях було підірвано мости та залізничні колії, а у тимчасово окупованому Мелітополі злетів на повітря ворожий потяг. У ніч на 1 червня в Брянській області Росії міст із фурою впав на пасажирський потяг, що прямував маршрутом Москва — Климово. Внаслідок події є загиблі та постраждалі.