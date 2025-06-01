Думали 5 годин: в Росії вперше висловилися про атаку дронів СБУ на аеродроми

Російське Міноборони стверджує, що "учасників теракту затримали"

Спецоперація СБУ 1 червня у Росії була здійснена FPV-дрономи по аеродромах зі стратегічною авіацією. Ворог назвав це терактом.

Міноборони РФ повідомляє, що атака була здійснена у Мурманській, Іркутській, Іванівській, Рязанській та Амурській областях. Окрім цього, у повідомленні йдеться, що деякі атаки були нібито "відбиті".

Натомість росіяни визнали той факт, що у Мурманській та Іркутській областях унаслідок запуску FPV-дронів із території, яка розташована в безпосередній близькості від аеродромів, сталося потужне загоряння кількох одиниць авіаційної техніки.

Встигли росіяни і ліквідувати пожежі. Як повідомило вороже Міноборони, "жертв серед військовослужбовців і цивільного персоналу немає".

У повідомленні також йдеться, що нібито деякі учасники терактів затримані. Проте наразі цю інформацію ніяк не підтвердили в Україні.

Що відомо про операцію СБУ

Нагадаємо, джерела "Телегрфу" в спецслужбах повідомили, що вдень 1 червня СБУ відпрацювала одразу по чотирьох військових аеродромах Росії. Причому об'єкти розташовані в глибокому тилу — до них сотні кілометрів від кордону України.

Під удари потрапили аеродроми: "Біла" (Іркутська область), "Оленя" (Мурманська область), "Дягілєво" (Рязань, Рязанська область) та "Іваново" (Іванівська область).

За останньою інформацією, поки що відомо про ураження щонайменше 41 літака типів Ту-95 і Ту-22М3, а також А-50. Кінцевий збиток, ступінь пошкоджень — поки невідомі.

Станом на 18:00 СБУ з офіційною інформацією ще не виходила.

Детальніше про операцію "Павутина", наслідки атаки по кожному аеродрому — читайте в матеріалі "Телеграфу".