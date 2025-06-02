Атаки СБУ на аеродроми РФ можуть зіграти на користь Трампа, — ЗМІ

Операція "Павутинка" показала наскільки вразлива Росія

Успішна операція СБУ з ліквідацією десятків літаків РФ на їх авіабазах може стати чималим важелем впливу не тільки для України, а й для США. Адже президент Штатів Дональд Трамп може використати її для тиску на очільника Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє Джон Е. Гербст, старший директор Євразійського центру Атлантичної ради та колишній посол США в Україні, на порталі Atlantic Council. За його словами, українська операція "Павутинка" здивувала не тільки Росію, а й весь світ.

"Операція "Павутинка" показала, наскільки вразлива Росія до нетрадиційних українських атак. Україна не вчинила жодного воєнного злочину чи порушення міжнародного права, знищивши російські літаки, які регулярно використовуються проти цивільного населення", — йдеться у матеріалі.

На думку Гербста, наразі Трампа доволі часто критикують за його небажання чинити реальний тиск на Путіна задля наближення миру. Навіть погрози сильними і потужними санкціями не мають бажаного ефекту.

"Трамп міг би зателефонувати Путіну, вказати на останнє військове досягнення України як ще одну причину прийняти компромісне рішення США щодо припинення вогню та зазначити, що політичний тиск у Вашингтоні щодо вжиття більшої кількості заходів проти Росії зростає", — каже політик.

До того ж Трамп може використати операцію "Павутинка" і в бік США, адже вона не просто збила з пантелику російське ППО, а й показала, що система "Золотий купол" була б ефективна. Саме її президент Штатів хотів би розмістити на території своєї держави.

"Трамп міг би донести меседж, що якщо Путін не зможе змусити себе погодитися на припинення вогню, то будуть запроваджені значні нові санкції. Це був би розумний спосіб використати успіх України на полі бою для досягнення власної мети Трампа: міцного миру в Україні", — додає Гербст.

Він зазначає, що наразі Москва буде обережнішою щодо базування своїх решти бомбардувальників. Українська операція ще більше зменшила роль російських бомбардувальників у атаках на лінії фронту, інфраструктуру та міста України.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки авіації лишилося у Росії після атаки 1 червня.