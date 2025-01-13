Після втрати українського транзиту "Газпром" готується до масштабного скорочення

Зараз у "Газпромі" працює майже 500 тисяч людей

Найбільша газова компанія Росії планує звільнити майже половину працівників свого головного офісу. У "Газпромі" хочуть скоротити кількість співробітників з 4100 до 2500 осіб у центральному апараті та філії в Санкт-Петербурзі.

Компанія витрачає на зарплати 50 мільярдів рублів і тепер змушена економити через зменшення прибутків. Про це повідомляє Moscow Times з посиланням на росЗМІ.

До ЗМІ потрапив лист на ім'я голови "Газпрому" Олексія Міллера з планами масових скорочень. У компанії підтвердили, що цей документ справжній, але відмовились його коментувати.

Зараз у "Газпромі" працює майже 500 тисяч людей, з яких 30 500 – у головному офісі. Серед усіх працівників 15% займають керівні посади.

Нагадаємо, Україна припинила транзит російського газу до Європи 1 січня цього року. Тепер українська газова система працює без російського газу заради безпеки країни.

Міністерство енергетики України повідомило про це закордонних партнерів і назвало подію історичною. Європа теж відмовляється від російського газу в межах програми RePowerEU, що призведе до нових збитків для Росії.

Раніше "Телеграф" писав, що Фіцо погрожує мстити українським біженцям у Словаччині через припинення транзиту газу. На його думку, такий крок стане "адекватними заходами у відповідь".