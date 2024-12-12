Україна зніме Європу з "газової голки" РФ: економіст назвав суми збитків Росії

Проєкт може бути реалізований за півтора року

Збитки Росії від втрати контролю над Сирією вже у найближчі роки можуть сягнути десятків мільярдів доларів, коли Катар налагодить поставки природного газу у Європу по трубопроводу через Туреччину. А тим часом сама Сирія, територією якої також пройде газогін, зможе витратити кошти від транзиту блакитного палива на відновлення після громадянської війни.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Він пояснив, що Росія втрачає свій основний важіль впливу на Європейський Союз — залежність по вуглеводнях від неї.

На його думку, побудова нового газогону — це перспектива декількох років, тим більше, що при його спорудженні буде використано кращі технології, аніж застосовувала Росія, коли прокладала свої підводні "Північні потоки".

— Я думаю, що за 2025-й, можливо, першу частину 2026-го, тобто не більше, аніж півтора року на реалізацію [проєкту], якщо цим займуться Катар, Саудівська Аравія та ОАЕ, які великими грошима зайдуть на цей ринок, плюс Європейський Союз для диверсифікації поставок газу з Росії.

Газогін з Катару пройде через п'ять країн

Економіст переконаний, що Європа не захоче бути цілком залежною від Катару, але поява альтернативного гравця багато змінить.

— До газової труби можна добудувати нафтову від Саудівської Аравії. Можливо, буде "відросточок" до Об'єднаних Арабських Еміратів та Іраку, реально багатих на нафту і природній газ, якщо вони побудують цю мережу трубопроводів, — зазначає Іван Ус.

У реалізації амбітного проєкту зі зняття Європи з російської "газової голки" можуть взяти участь українські компанії-виробники труб (наприклад, "Інтерпайп").

— Безумовно, не слід виключати, що Росія буде максимально заважати, бо для неї — це основи її могутності, це залежність від неї по вуглеводнях. А поява таких гравців з Близького Сходу, як Катар і Саудівська Аравія, котрі не танкерами, а через труби [стануть постачати вуглеводні в Європу], матиме дуже негативні наслідки для Росії, — наголошує економічний експерт.

Він нагадав, що провідна російська компанія "Газпром" 2023 рік закінчила з майже з 7 млрд доларів збитків. А збитки цього року можуть перевищити 10 мільярдів. Він вже не дає, а навпаки — потребує грошей з казни.

— Однією з проблем економіки Росії є те, що компанії-донори бюджету перетворились на прохачів грошей, і це дуже важлива зміна. Безумовно, Росія буде шукати, з ким домовлятись [про транспортування своїх енергоносіїв у Європу в обхід України]. І тут багато буде залежати від того наскільки Туреччина (яка виставила Росію з Сирії) буде контролювати ситуацію і не допускати деструктивного впливу Росії, сприяти тому, щоб всі ці газогони і нафтогони йшли до Туреччини, тоді вона дійсно перетвориться на великий газовий та нафтовий хаб, про що так довго мріє, — підсумував Іван Ус.

Нагадаємо, економіст назвав "Телеграфу" три індикатори розвалу економіки Росії.