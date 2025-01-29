Газ із РФ поставляється двома трубопроводами через Чорне море

За 2024 рік експорт газу з Росії до Туреччини зріс на 2,6% і перевищив 21 млрд. кубічних метрів. Таким чином РФ вдалося збільшити трубопровідне постачання газу до Туреччини і навіть наблизитися до рекордних показників.

За 2024 рік експорт газу з Росії до Туреччини зріс на 2,6% і перевищив 21 млрд кубічних метрів. Таким чином РФ вдалося збільшити трубопровідні поставки газу до Туреччини і навіть наблизитися до рекордних показників.

Для цього використовуються трубопроводи "Блакитний потік" і "Турецький потік". Про це свідчать дані Євростату.

Так, за 11 місяців 2024 року Росія поставила до Туреччини близько 18,2 млрд куб. м. Водночас лише у грудні 2024 року Туреччина імпортувала з РФ "Турецьким потоком" і "Блакитним потоком" сумарно 2,84 млрд куб. м. Це стало максимальним показником за чотири роки і другим показником в історії.

Підсумкові поставки трубопровідного газу за весь 2024 рік перевищили 21 млрд куб. м, що свідчить про зростання на 2,6% порівняно з 2023 роком. Сукупні поставки газу з РФ до Туреччини з урахуванням скрапленого природного газу (СПГ) склали понад 21,5 млрд куб. м.

Росія постачає газ до Туреччини двома трубопроводами через Чорне море — це "Турецький потік" і "Блакитний потік".

Що відомо про "Турецький потік"

"Турецький потік" — це газопровід, який проходить дном Чорного моря і з’єднує Росію з Туреччиною. Потік складається з двох гілок: перша призначена для постачання газу безпосередньо до Туреччини, а друга для транзиту газу через Туреччину до країн Південної та Південно-Східної Європи, включаючи Болгарію, Сербію та інші держави регіону.

За п’ять років роботи трубопроводу "Турецький потік" до Туреччини та країн Європи по ньому було транспортовано 104,2 млрд кубометрів газу. газ з Росії до Європи, і припинення постачання газу територією України, "Турецький потік" став дуже важливим як єдиний транзитний маршрут, який може доставити російський газ до Європи.

Сумарна потужність "Турецького потоку" складає 31,5 млрд. куб. м, його експлуатація розпочалася у січні 2020 року.

Що відомо про "Блакитний потік"

"Блакитний потік" — газопровід між Росією та Туреччиною, прокладений дном Чорного моря з російського чорноморського узбережжя на азійську територію чорноморського узбережжя Туреччини. Загальна протяжність газопроводу – 1213 км.

Трубопровід був зданий в експлуатацію 30 грудня 2002 року. Промислові постачання газу газопроводом почалися в лютому 2003 року. Пропускна спроможність першої черги становила 16 млрд м3.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу через свою територію, що викликало хвилю критики у Словаччині та Угорщині, оскільки вони за три роки не диверсифікували постачання.

Після цього Фіцо різко почав звинувачувати Україну в спробах влаштувати "держпереворот" та пообіцяв їй проблеми зі вступом до НАТО та ЄС.