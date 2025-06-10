Українські імена, які ріжуть слух росіянам. Перевірте, чи є ваше у переліку

Деякі з них пов'язані з історичними постатями

В Україні є чимало етнічних та унікальних імен, і деякі з них дуже не подобаються росіянам. Адже втілюють українську самобутність та вольовитість.

"Телеграф" назве найпопулярніші серед них і пояснить, чому вони не до вподоби кремлівцям. Зауважимо, що більшість цих імен викликають у росіян негативне сприйняття через зв’язок з українською історією, культурою чи національною ідентичністю.

Усі ці імена відображають глибокі історичні або регіональні корені України. Тому навіть ті, що не мають слов'янського походження, можуть вважатися українськими.

Чоловічі імена, які бісять росіян

Ігор — хоч це ім'я і скандинавське, але воно у більшості асоціюється з князем Ігорем. Тому його пов’язують з Київською Руссю та її спадщиною.

— хоч це ім'я і скандинавське, але воно у більшості асоціюється з князем Ігорем. Тому його пов’язують з Київською Руссю та її спадщиною. Лев — теж не суто українське ім'я, але колись воно належало галицькому князю, зокрема Леву Даниловичу. А через це його пов'язують з західноукраїнськими традиціями та самобутністю.

— теж не суто українське ім'я, але колись воно належало галицькому князю, зокрема Леву Даниловичу. А через це його пов'язують з західноукраїнськими традиціями та самобутністю. Микита — доволі популярне в Україні ім’я. Воно асоціюється з козацькою добою та регіональною ідентичністю. До прикладу, це ім'я зустрічалось в українському фольклорі та історіях про Микиту Кожум'яку.

— доволі популярне в Україні ім’я. Воно асоціюється з козацькою добою та регіональною ідентичністю. До прикладу, це ім'я зустрічалось в українському фольклорі та історіях про Микиту Кожум'яку. Захар — одне з традиційних імен. Воно часто зустрічається в українських селах і символізує міцний зв’язок із народною культурою.

— одне з традиційних імен. Воно часто зустрічається в українських селах і символізує міцний зв’язок із народною культурою. Степан — це ім’я у росіян пов’язане зі Степаном Бандерою, який відіграв велику роль у боротьбі за незалежність України.

Жіночі імена, які бісять росіян

Оксана — це ім'я має грецьке коріння, але воно часто асоціюється з українською народною культурою та літературними творами. До прикладу, "Енеїда" Котляревського або "Вечори на Хуторі близь Диканьки" Гоголя.

— це ім'я має грецьке коріння, але воно часто асоціюється з українською народною культурою та літературними творами. До прикладу, "Енеїда" Котляревського або "Вечори на Хуторі близь Диканьки" Гоголя. Ольга — хоча це ім'я і має скандинавське походження, але воно колись належало великій княгині Ользі. Вона увійшла в історію завдяки своїм жорстоким помостам ворогам та сталевому характеру.

— хоча це ім'я і має скандинавське походження, але воно колись належало великій княгині Ользі. Вона увійшла в історію завдяки своїм жорстоким помостам ворогам та сталевому характеру. Софія — це ім’я має пряму відсилку до храму Софії Київської, символу української духовності та історії.

— це ім’я має пряму відсилку до храму Софії Київської, символу української духовності та історії. Зоряна — це ім'я хоч і не належить видатним історичним постатям України, однак воно доволі самобутнє. Означає "зоря", символізує красу та унікальність української природи й культури.

— це ім'я хоч і не належить видатним історичним постатям України, однак воно доволі самобутнє. Означає "зоря", символізує красу та унікальність української природи й культури. Наталка — йдеться саме про таку форму імені, яка раніше часто зустрічалась у селах. Наталка у багатьох асоціюється з "Наталкою Полтавкою" Котляревського.

— йдеться саме про таку форму імені, яка раніше часто зустрічалась у селах. Наталка у багатьох асоціюється з "Наталкою Полтавкою" Котляревського. Ярина — давнє ім’я, яке походить від "Яр". Воно втілює силу і могутність, а також пов’язане з язичницькими традиціями та українською міфологією.

Раніше "Телеграф" розповідав про українські імена, яких росіяни не розуміють, тому створюють про них фейки.