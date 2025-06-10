Украинские имена, которые режут слух россиянам. Проверьте, есть ли ваше в списке

Некоторые из них связаны с историческими личностями

В Украине немало этнических и уникальных имен, и некоторые из них очень не нравятся россиянам. Ведь олицетворяют украинскую самобытность и воловитость.

"Телеграф" назовет самые популярные среди них и объяснит, почему они не нравятся кремлевцам. Заметим, что большинство этих имен вызывают у россиян негативное восприятие из-за связи с украинской историей, культурой или национальной идентичностью.

Все эти имена отражают глубокие исторические или региональные корни Украины. Поэтому даже те, что не имеют славянского происхождения, могут считаться украинскими.

Мужские имена, которые бесят россиян

Игорь – хоть это имя и скандинавское, но оно в большинстве ассоциируется с князем Игорем. Поэтому его связывают с Киевской Русью и ее наследием.

– хоть это имя и скандинавское, но оно в большинстве ассоциируется с князем Игорем. Поэтому его связывают с Киевской Русью и ее наследием. Лев — тоже не сугубо украинское имя, но когда-то оно принадлежало галицкому князю, в частности Льву Даниловичу. А потому его связывают с западноукраинскими традициями и самобытностью.

— тоже не сугубо украинское имя, но когда-то оно принадлежало галицкому князю, в частности Льву Даниловичу. А потому его связывают с западноукраинскими традициями и самобытностью. Никита — довольно популярное в Украине имя. Оно ассоциируется с казацкими временами и региональной идентичностью. К примеру, это имя встречалось в украинском фольклоре и историях о Никите Кожемяке.

— довольно популярное в Украине имя. Оно ассоциируется с казацкими временами и региональной идентичностью. К примеру, это имя встречалось в украинском фольклоре и историях о Никите Кожемяке. Захар – одно из традиционных имен. Она часто встречается в украинских селах и символизирует прочную связь с народной культурой.

– одно из традиционных имен. Она часто встречается в украинских селах и символизирует прочную связь с народной культурой. Степан — это имя у россиян ассоциируется со Степаном Бандерой, сыгравшим большую роль в борьбе за независимость Украины.

Женские имена, которые бесят россиян

Оксана — это имя имеет греческие корни, но оно часто ассоциируются с украинской народной культурой и литературными произведениями. К примеру, "Энеида" Котляревского или "Вечера на Хуторе близ Диканьки" Гоголя.

— это имя имеет греческие корни, но оно часто ассоциируются с украинской народной культурой и литературными произведениями. К примеру, "Энеида" Котляревского или "Вечера на Хуторе близ Диканьки" Гоголя. Ольга – хотя это имя и имеет скандинавское происхождение, но оно когда-то принадлежало великой княгини Ольге. Она вошла в историю благодаря своей жестокой мести врагам и железному характеру.

– хотя это имя и имеет скандинавское происхождение, но оно когда-то принадлежало великой княгини Ольге. Она вошла в историю благодаря своей жестокой мести врагам и железному характеру. София — это имя имеет прямую отсылку к храму Софии Киевской, символу украинской духовности и истории.

— это имя имеет прямую отсылку к храму Софии Киевской, символу украинской духовности и истории. Зоряна — это имя хоть и не принадлежит выдающимся историческим фигурам Украины, но довольно самобытно. Значит "звезда", символизирует красоту и уникальность украинской природы и культуры.

— это имя хоть и не принадлежит выдающимся историческим фигурам Украины, но довольно самобытно. Значит "звезда", символизирует красоту и уникальность украинской природы и культуры. Наталка — речь идет именно о такой форме имени, которая раньше часто встречалась в селах. Наталка у многих ассоциируется с "Наталкой Полтавкой" Котляревского.

— речь идет именно о такой форме имени, которая раньше часто встречалась в селах. Наталка у многих ассоциируется с "Наталкой Полтавкой" Котляревского. Ярина – древнее имя, которое происходит от "Яр". Оно олицетворяет силу и могущество, а также связано с языческими традициями и украинской мифологией.

Ранее "Телеграф" рассказывал об украинских именах, которых россияне не понимают, поэтому создают о них фейки.