Загалом у родини 26 об'єктів нерухомості

Тричі програв перегони за крісло мера у Дніпрі — депутат Дніпровської міськради Загід Краснов та його родина мають безліч нерухомості та мільйонні статки. За 2024 рік, він заробив 11,34 млн гривень.

Краснов має дружину Ельвіру та трьох дітей. Саме вона вказана власницею квартири у Франції. Її придбала у 2023 році за понад 16 мільйонів гривень. Загалом вона має чимало нерухомості — статки оцінювались в сотні мільйонів доларів ще до повномасштабного вторгнення.

Цей об'єкт нерухомості став 26

Родина Краснових

Також у Краснових чималі накопичення. Тільки сам бізнесмен та політик зберігає готівкою 800 000 доларів, 300 000 євро та 28 800 000 гривень. Разом в українській валюті — понад 76,2 млн.

Отримані доходи

Готівкові накопичення

Звідки гроші в Загіда Краснова

59-річний депутат народився в Баку. Політика — не його основна сфера заробітку. Краснов володіє підприємствами у сфері важкої промисловості, сільського господарства, рестораном, бізнесом у сфері енергетики. Його діяльність в 90-х недоведено пов'язували з рекетом, офіційно — був головою організації підприємців Дніпропетровська, вів бізнес-діяльність.

З 2000-х депутат у міськраді, у 2004 пір року працював головним консультантом у Координаційному комітеті боротьби з корупцією та організованою злочинністю при Президентові України, кілька місяців в 2005 — виконував обов'язки голови ДніпрОДА, деякий час був секретарем міської ради. Тричі пробував стати мером, в останніх перегонах пройшов у другий тур. Має кваліфікацію юриста, за першою освітою — інженер-будівельник.

Раніше "Телеграф" розповідав про суддю зі Львівщини, яка маючи понад мільйон зарплати та сотні тисяч гривень пенсії отримує коштовні подарунки. Її донька, тим часом, отримувала допомогу як ВПО.