Донька отримує допомогу ВПО, а мати - подарунки на мільйон. Що цікавого у декларації львівської судді

Окрім зарплати, отримує чималу пенсію

Більшість українських суддів можуть похизуватись чималими статками та заробітками, однак серед них є і ті, що отримують великі коштовні подарунки. Так, до прикладу, суддя Львівської області Гоменюк Зоряна отримала подарунки вартістю понад 800 тисяч грн.

Про це свідчить декларація. Згідно з якою, Гоменюк на посаді судді Господарського суду Львівської області у 2024 році отримала 1 709 941 грн зарплати та 255 905 грн пенсії.

Однак питання викликає не чимала зарплата та пенсія, яка, до слова, на місяць становить понад 21 тисячу грн, а подарунки, отриманні суддею. Так, від Коваленко Маркіяна вона отримала подарунок у негрошовій формі на 341 485 грн та ще на 800 тисяч грн. До того ж дохід від відчуження майна за 2024 рік становив 300 000 грн.

З нерухомості Гоменюк Зоряна має у Львові три квартири, офіс, дві земельні ділянки, один офіс та дачний будинок. В автопарку судді дві автівки: SUBARU JUSTY за 166 500 грн та TOYOTA RAV4 за 500 000 тисяч. Окрім того, донька Гоменюк Зоряни Марта отримала за 2024 рік понад 35 тисяч соцвиплат, зокрема допомогу ВПО.

Також суддя Гоменюк зберігає готівкою 25 000 євро та понад 130 тисяч грн на банківських рахунках.

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