Жена депутата из Днепра купила квартиру во Франции за 16 миллионов во время войны

Всего у семьи 26 объектов недвижимости

Трижды проиграл гонку за кресло мэра в Днепре — депутат Днепровского горсовета Загид Краснов и его семья имеют множество недвижимости и миллионное состояние. За 2024 год он заработал 11,34 млн гривен.

У Краснова жена Эльвира и трое детей. Именно она указана владелицей квартиры во Франции. Ееприобрела в 2023 году за более чем 16 миллионов гривен. В общей сложности она имеет немало недвижимости — состояние оценивалось в сотни миллионов долларов еще до полномасштабного вторжения.

Этот объект недвижимости стал 26

Семья Красновых

Также у Красновых немалые накопления. Только сам бизнесмен и политик хранит наличными 800 000 долларов, 300 000 евро и 28 800 000 гривен. Итого в украинской валюте — более 76,2 млн.

Полученные доходы

Наличные накопления

Откуда деньги в Загида Краснова

59-летний депутат родился в Баку. Политика – не его основная сфера заработка. Краснов владеет предприятиями в области тяжелой промышленности, сельского хозяйства, рестораном, бизнесом в сфере энергетики. Его деятельность в 90-х недоказанно связывали с рэкетом, официально был председателем организации предпринимателей Днепропетровска, вел бизнес-деятельность.

С 2000-х депутат в горсовете, в 2004 году работал главным консультантом в Координационном комитете борьбы с коррупцией и организованной преступностью при Президенте Украины, несколько месяцев в 2005 — исполнял обязанности председателя ДнепрОГА, некоторое время был секретарем городского совета. квалификацию юриста, по первому образованию – инженер-строитель.

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