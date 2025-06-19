Мальдіви під Дніпром уже не ті. На популярному курорті повно сміття та мінімум людей (фото)

Бірюзова вода, білий пісок і гори сміття

Ще кілька років тому Вільногірський кар'єр під Дніпром був переповнений відпочивальниками — люди масово приїжджали на "українські Мальдіви" заради бірюзової води та білосніжного піску. Зараз цей курорт виглядає зовсім інакше: замість туристів на березі накопичуються гори сміття, а сам пляж майже безлюдний.

Водойма з екзотичною назвою втратила свою популярність і перетворилася на занедбану територію. "Телеграф" покаже, як виглядає популярне місце відпочинку зараз.

Що залишилося від популярного курорту

Водойма за 112 кілометрів від Дніпра досі вражає своєю красою — бірюзова вода з підземних джерел не втратила свого кольору, а білий пісок залишається таким же чистим. Проблема в іншому: навколо пляжу утворилося справжнє звалище.

Довкола пляжу - сміттєзвалище

Пластикові пляшки, пакети, залишки їжі — все це розкидано по території, яку ще недавно порівнювали з екзотичними островами. Безкоштовний вхід, який раніше приваблював відвідувачів, тепер обернувся проти самого місця — ніхто не відповідає за прибирання.

Сміття ніхто не прибирає

Таким було раніше місце відпочинку

Тепер людей практично немає

Водичка досить чиста

Відпочивальників стало в рази менше. Якщо раніше влітку тут не було де яблуку впасти, то зараз можна годинами не зустріти жодної людини. Фотографи, які приїжджали сюди на весільні зйомки, також шукають інші локації.

Сміття - не єдина проблема

Головна причина — не лише сміття, а й відсутність будь-якої інфраструктури. Найближчі магазини знаходяться за 15-20 хвилин ходьби у Вільногірську, туалетів немає, як і місць для відпочинку в тіні.

Як дістатися до кар'єру

Дістатися до Вільногірського кар'єру можна автомобілем — їхати потрібно Криворізьким шосе близько двох годин. Громадський транспорт — не найкращий варіант: електричка "Дніпро-П'ятихатки" довезе до платформи "104 кілометр", але далі доведеться йти пішки.

Квартиру у Вільногірську можна зняти за 400-600 гривень на добу, хоча більшість колишніх відвідувачів тепер вибирають інші напрямки для відпочинку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про диво природи з унікальним місцем для купання. Справжня "Атлантида" є за 100 км від Хмельницького.