Як на Мальдівах: курорт біля Дніпра, безкоштовний пляж з білим пісочком і вода, яка ніколи не цвіте (фото)

Біленький пісочок і чиста бірюзова вода

Наприкінці літа багатьох хвилюють можливості відпочинку. На щастя, в Україні є чимало можливостей для цього. Раніше "Телеграф" розповідав, скільки коштує відпочинок у Коблевому цьогоріч. Тепер ділимось ще однією ідеєю, яка виручить, якщо ви надаєте перевагу простішим курортам.

Зокрема, пощастило жителям Дніпра. Неподалік міста є мальовнича місцина з чистим пляжем і блакитною водою. Це Вільногірський кар’єр, який місцеві називають "Дніпровськими Мальдівами". "Телеграф" розповідає, як туди доїхати і скільки буде коштувати таке задоволення.

Навіщо туди їхати

Дніпровські або Вільногірські "Мальдіви" — це комплекс штучних озер за 112 км від Дніпра. Туди їздять не тільки покупатись, а й на фотосесії — білосніжні піщані дюни, які оточують озерця з бірюзовою водою виглядають дуже привабливо.

Дивовижно красиві місця

Це диво людської промисловості з’явилось в процесі видобутку титано-цирконієвих пісків. Штучні кар’єри заповнила чиста вода з підземних джерел. Її колір здається бірюзовим через той самий пісок на дні. Він набув такого кольору після промислової обробки. До речі, вода тут ніколи не цвіте.

Пляж безкоштовний. Це однозначний плюс, але він породжує невеликий недолік місця відпочинку — не всі відвідувачі після себе прибирають сміття.

Пляж чистий і привабливий

Де переночувати

На порталі vgorode.ua радять брати з собою намет, а їжу купувати в місцевих магазинах, які розташовані у 15-20 хвилинах від водойми. Можна також зняти квартиру у Вільногірську — ціни на OLX варіюються від 400 до 600 гривень за добу.

Квартиру можна зняти як подобово, так і погодинно

Як доїхати до кар’єру

Водойма розташована за 112 кілометрів від Дніпра. Поїздка на авто триватиме близько 2 годин. Їхати потрібно Криворізьким шосе до повороту у місто Вільногірськ.

Там надзвичайно красиво

Громадським транспортом на nashemisto.dp.ua їхати не радять — дорога з усіма пересадками може зайняти до п’яти годин. Можна поїхати електричкою "Дніпро-П’ятихатки". Від платформи "104 кілометр" до водойми 15 хвилин пішки.

Як доїхати до кар'єру

Це чудове місце, щоб покупатися, повалятися на пляжі і гарно відпочити. Також ми розповідали про неймовірно красиву "Атлантиду" у Хмельницькій області.