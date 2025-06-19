Мальдивы под Днепром уже не те. На популярном курорте полно мусора и минимум людей (фото)

Бирюзовая вода, белый песок и горы мусора

Еще несколько лет назад Вольногорский карьер под Днепром был переполнен отдыхающими – люди массово приезжали на "украинские Мальдивы" ради бирюзовой воды и белого песка. Сейчас этот курорт смотрится совсем по другому: вместо туристов на берегу скапливаются горы мусора, а сам пляж практически безлюдный.

Водоем с экзотическим названием потерял свою популярность и превратился в заброшенную территорию. "Телеграф" покажет, как выглядит популярное место отдыха сейчас.

Что осталось от популярного курорта

Водоем в 112 километрах от Днепра до сих пор поражает своей красотой — бирюзовая вода из подземных источников не потеряла своего цвета, а белый песок остается таким же чистым. Проблема в другом: вокруг пляжа образовалась настоящая свалка.

Вокруг пляжа — свалка

Пластиковые бутылки, пакеты, остатки пищи – все это разбросано по территории, еще недавно сравниваемой с экзотическими островами. Бесплатный вход, ранее привлекавший посетителей, теперь обернулся против самого места — никто не отвечает за уборку.

Мусор никто не убирает

Таким было раньше место отдыха

Теперь людей практически нет

Водичка достаточно чистая

Отдыхающих стало в разы меньше. Если раньше летом здесь негде было яблоку упасть, то сейчас можно часами не встретить ни одного человека. Фотографы, которые приезжали сюда на свадебные съемки, тоже ищут другие локации.

Мусор – не единственная проблема

Главная причина – не только мусор, но и отсутствие какой-либо инфраструктуры. Ближайшие магазины находятся в 15-20 минутах ходьбы в Вольногорске, туалетов нет, как и мест для отдыха в тени.

Как добраться до карьера

Добраться до Вольногорского карьера можно на автомобиле — ехать нужно по Криворожскому шоссе около двух часов. Общественный транспорт — не самый лучший вариант: электричка "Днепр-Пятихатки" довезет до платформы "104 километра", но дальше придется идти пешком.

Квартиру в Вольногорске можно снять за 400-600 гривен в сутки, хотя большинство бывших посетителей теперь выбирают другие направления для отдыха.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о чуде природы с уникальным местом для купания. Настоящая "Атлантида" находится в 100 км от Хмельницкого.