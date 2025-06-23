Втік із Росії і ледь не втратив громадянство: де зараз Валерій Меладзе

Артист гастролює США, Казахстаном та іншими країнами

Валерій Меладзе — один із найвідоміших артистів пострадянської естради. Колись він збирав стадіони не тільки у Росії, а й в Україні, а зараз рідко з’являється у публічному просторі. Війну він не підтримує, але й не називає РФ агресоркою. До речі, розпуск "ВІА Гри" може бути піар-ходом, щоб нібито орієнтуватися на українську аудиторію.

23 червня співак відзначає своє 60-річчя. З цієї нагоди "Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Валерій Меладзе і що про нього відомо.

Що казав про війну в Україні Валерій Меладзе

У лютому 2022 року Валерій Меладзе опублікував на своїй сторінці в Instagram відео, де закликав зупинити війну та загибель людей, але відкрито Росію не назвав країною-агресоркою.

Згодом, під час виступу в Дубаї, пролунали гасла "Слава Україні!", а Меладзе тихо відповів: "Героям слава. Після цього його розкритикували у Росії і навіть погрожували позбавити російського громадянства.

Свою позицію артист вирішив не пояснювати — він просто виправдався. Меладзе у дописі зазначив, що "його гаряче улюблені народи перебувають у конфлікті". Валерій написав, що не хоче когось ненавидіти, а мріє, щоб припинився антагонізм. Після цього співак більше не висловлювався про війну, яку веде Росія на території України.

Де зараз Валерій Меладзе

У серпні 2024 року Меладзе виступив у Латвії і на його концерт прийшов соліст гурту "Бі-2" з дружиною. Спільне фото співак викладав у соцмережі.

У грудні 2024 року Меладзе приїхав до Росії. Однак він давно не виступає у країні-агресорці. У 2023 році він втратив батька, якого поховали у Москві.

Відомо, що з початком повномасштабного вторгнення артист виїхав до Іспанії. Він гастролює у різних країнах світу. Зокрема, у 2025 його концерти заплановані у 15 країнах — від Іспанії до Ізраїлю. Такий тур він зробив з нагоди двох річниць — 30 років його творчості та 60 років життя.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз ведучий "Загубленого світу" та "Кунсткамери" Валерій Сараула. З початком війни він зник з екранів.