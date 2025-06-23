Убежал из России и чуть не потерял гражданство: где сейчас Валерий Меладзе

Артист гастролирует по США, Казахстану и другим странам

Валерий Меладзе – один из самых известных артистов постсоветской эстрады. Когда он собирал стадионы не только в России, но и в Украине, а сейчас редко появляется в публичном пространстве. Войну он не поддерживает, но и не называет РФ агрессором. Кстати, роспуск "ВИА Гры" может быть пиар-ходом, чтобы якобы ориентироваться на украинскую аудиторию.

23 июня певец отмечает свое 60-летие. В связи с этим "Телеграф" решил выяснить, где сейчас Валерий Меладзе и что о нем известно.

Что говорил о войне в Украине Валерий Меладзе

В феврале 2022 года Валерий Меладзе опубликовал на своей странице в Instagram видео, где призвал остановить войну и гибель людей, но Россию открыто не назвал страной-агрессоркой.

Впоследствии, во время выступления в Дубае, прозвучали лозунги "Слава Украине!", а Меладзе тихо ответил: "Героям слава". После этого его подвергли критике в России и даже угрожали лишить российского гражданства.

Свою позицию артист решил не объяснять – он просто оправдался. Меладзе в сообщении отметил, что "его горячо любимые народы находятся в конфликте". Валерий написал, что не хочет кого-то ненавидеть, а мечтает, чтобы прекратился антагонизм. После этого певец больше не говорил о войне, которую ведет Россия на территории Украины.

Где сейчас Валерий Меладзе

В августе 2024 года Меладзе выступил в Латвии и на его концерт пришел солист группы "Би-2" с супругой. Совместное фото певец выкладывал в соцсети.

В декабре 2024 года Меладзе приехал в Россию. Однако он давно не выступает в стране-агрессоре. В 2023 году он потерял отца, похороненного в Москве.

Известно, что с началом полномасштабного вторжения артист уехал в Испанию. Он гастролирует в разных странах мира. В частности, в 2025 году его концерты запланированы в 15 странах — от Испании до Израиля. Такой тур он совершил по случаю двух годовщин — 30 лет его творчества и 60 лет жизни.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас ведущий "Затерянного мира" и "Кунсткамеры" Валерий Сараула. С началом войны он пропал с экранов.