Після тиску Антикорупційної ради Міноборони переглянуто вимоги до виробництва і зберігання мінометних пострілів

Рішення допоможе зберегти життя військових

У результаті перевірки 120-мм мін, ініційованої Громадською антикорупційною радою при Міноборони (ГАР МО), було змінено технічні вимоги до перевезення та зберігання боєприпасів.

Голова Ради, ветеран Юрій Гудименко повідомив про проведення перевірки та висновки комісії.

За його словами, комісія з представників Міноборони, СБУ та Мінстратегпрому виявила, що частина мін мали низьку якість, ймовірно через порушення умов зберігання пороху та відсутність вакуумного пакування. Це значною мірою впливало на точність пострілів з міномета.

Скарга від військових надійшла у травні, а після тиску ГАР МО, було утворено спеціальну комісію з представників СБУ, Міноборони та Мінстратегпрому, що і рекомендувала оновити технічні вимоги до виробництва та постачання 120-мм мін. Це рішення уже ухвалене та, за словами голови ГАР МО Юрія Гудименка, допоможе не тільки покращити ефективність вогневого ураження на фронті, але й зберегти життя наших військових.

"От коли молодці — тоді молодці", — зазначив Гудименко, подякувавши Мінстратегпрому за оперативність. Сам ветеран у 2022 році отримав важке поранення від ворожого мінометного обстрілу.

Нагадаємо, у квітні в межах справи про браковані міни були затримані керівники Павлоградського хімічного заводу, який підпорядковується Мінстратегпрому, а також представники воєнприйомки МОУ. Водночас, як наголосив Гудименко, жоден посадовець міністерства наразі не отримав підозри. ГАР МО вже звернулася до СБУ з вимогою розслідувати їхню роль у справі.