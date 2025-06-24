После давления Антикоррупционного совета Минобороны пересмотрены требования к производству и хранению минометных выстрелов

Решение поможет сохранить жизни военных

В результате проверки 120-мм мин, инициированной Общественным антикоррупционным советом при Минобороны, были изменены технические требования к перевозке и хранению боеприпасов.

Глава Совета, ветеран Юрий Гудыменко сообщил о проведении проверки и выводах комиссии.

По его словам, комиссия из представителей Минобороны, СБУ и Минстратегпрома обнаружила, что часть мин имели низкое качество, вероятно из-за нарушения условий хранения пороха и отсутствия вакуумной упаковки. Это в значительной степени влияло на точность выстрелов из миномета.

Жалоба от военных поступила в мае, а после давления Антикоррупционного совета МО была создана специальная комиссия из представителей СБУ, Минобороны и Минстратегпрома, которая и рекомендовала обновить технические требования к производству и поставке 120-мм мин. Это решение уже принято и, по словам главы Антикоррупционного совета МО Юрия Гудыменко, поможет не только улучшить эффективность огневого поражения на фронте, но и сохранить жизнь наших военных.

"Вот когда молодцы — тогда молодцы", — отметил Гудыменко, поблагодарив Минстратегпром за оперативность. Сам ветеран в 2022 году получил тяжелое ранение от вражеских минометных обстрелов.

Напомним, в апреле в рамках дела о бракованных минах были задержаны руководители Павлоградского химического завода, подчиняющегося Минстратегпрому, а также представители военприемки МОУ. В то же время, как отметил Гудыменко, ни одно должностное лицо министерства пока не получило подозрения. Общественный антикоррупционный совет уже обратился в СБУ с требованием расследовать их роль в деле.