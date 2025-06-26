Затопить городи та вулиці? Яким регіонам не пощастить з погодою в останню п’ятницю червня

Подекуди сонце пригріє до +30 градусів

На зміну посушливій та прохолодній погоді в Україну прийдуть дощі. Сильну зливу з грозою прогнозують вже у п'ятницю, 27 червня.

Про це свідчать дані порталу Ventusky. Зазначається, що сильні опади можуть викликати невелике підтоплення території. Однак дані порталу з прогнозу погоди постійно оновлюються.

Погода в Україні 27 червня

Уже в п'ятницю, 27 червня, синоптики на заході України, зокрема у Волинській та Вінницькій області, обіцяють сильну зливу в обід. Прогнозується до 13 мм опадів. При цьому стовпчика термометра вдень коливатиметься у значенні від +17 до +26 градусів. На півночі та сході температура повітря становитиме до +23 градусів вдень та до +14 градусів вночі. Центральні та південні області очікує більш тепла погода, адже тут сонце пригріє до +30 градусів.

Погода в Україні 27 червня

Погода в Україні 27 червня

Опади та можлива гроза на 27 червня також прогнозується, за даними Укргідрометцентру, на заході та півночі країни. Ще можливий дощ з грозою в Одеській області. При цьому сила вітру сягатиме до 12 м/с.

Погода в Україні 27 червня

Нагадаємо, нещодавно негода обрушилась на Запоріжжя та Дніпропетровщину. На оприлюдненому відео видно, що за короткий час дощ затопив вулиці, через що утворилися справжні річки. Окрім того, за два дні до сильної зливи Дніпропетровську область накрив рясний град, який вкрив землю, ніби сніг.

Раніше "Телеграф" розповідав, як аномальні опади в Україні можуть знову зіпсувати весь врожай.