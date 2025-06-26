Схожий рік уже був. Як аномальні опади в Україні можуть знову зіпсувати весь врожай

Кожен день затримки жнив — це мінус 3% від врожаю

Україна вже переживала рік аномальних дощів влітку, які фактично знищили врожай. Однак прогнози на цей рік доволі оптимістичні.

Про це "Телеграфу" розповів начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань в матеріалі "Треба встигнути: у Гідрометцентрі пояснили, що чекає на врожай цього літа". За його словами, погода — ключовий фактор врожаю не тільки за фази росту рослин, а й під час жнив.

"Відтак, у суху й спекотну погоду жнива проходять швидко. Якщо ж будуть дощі та холодні температури — кампанія затягнеться. А кожен день затримки — це мінус 3% від врожаю", — каже експерт.

Він додає, що зазвичай приблизно 30–35% часу жнив припадає на дощові дні, коли виходити в поле неможливо. До прикладу, у 2004 році аномальні опади в кінці липня та напочатку серпня зіпсували урожай. Тоді зерно першого класу буквально "перетекло" у фуражне. Тобто те, яке не відповідає вимогам до харчового або посівного, тому використовується виключно як корм для тварин

"Цього року світові метеоцентри прогнозують для України спекотне та сухе літо. Це означає, що збирання врожаю потрібно провести у найкоротші строки, аби не допустити осипання зерна й мінімізувати втрати", — підсумовує Віталій Постригань.

Нагадаємо, в Україні прогнозують майже рекордні збори зерна. Вже відомо, якій області через погоду пощастило особливо.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли Україна розпочне жнива, адже аномальна погода зрушила строки на 3 тижні.