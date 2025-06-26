Коли Україна розпочне жнива? Аномальна погода зрушила строки на 3 тижні

На півдні країни жнива вже стартували

Жнива в Україні в 2025 році розпочнеться раніше, ніж зазвичай. Причиною цього стали аномальні погодні умови. Весна та початок літа 2025 року змістили звичні аграрні календарі, змусивши фермерів уже у червні виходити в поля.

Про це "Телеграфу" розповів начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань у матеріалі "Треба встигнути: у Гідрометцентрі пояснили, що чекає на врожай цього літа".

За його словами, на півдні країни жнива вже стартували — і це майже на три тижні раніше середньостатистичних строків. Усе через весняно-літню засуху, яка значно пришвидшила дозрівання ранніх хлібів.

Яка погода була останнім часом?

Навесні та на початку літа в Україні встановилася аномальна погода. Посушливі дні з високими температурами змінювалися короткочасними зливами, часом з градом. Іноді частину країни заливало дощами, поки іншу половину підсмажувало спекотне сонце. Іноді стовпчики термометрів повзли до +40 градусів. А на сонці було ще спекотніше. Температурне тло місцями перевищувало кліматичну норму, а кількість дощів навпаки.

8 червня

На яку погоду чекати далі?

Згідно з прогнозом "Укргідрометцентру", в Україні продовжуватиме триматися спекотна, але мінлива погода. Наприклад, 29 червня спека змішається з невеликими дощами по всій країні, а вже 30 червня по всій країні буде сухо і стовпчики термометрів поповзуть ще вище.

29 червня

30 червня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені дали різні прогнози погоди для Києва.