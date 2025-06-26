Затопит огороды и улицы? Каким регионам не повезет с погодой в последнюю пятницу июня

Местами солнце пригреет до +30 градусов

На смену засушливой и прохладной погоде в Украине придут дожди. Сильный ливень с грозой прогнозируют уже в пятницу, 27 июня.

Об этом свидетельствуют данные портала Ventusky. Отмечается, что сильные осадки могут вызвать небольшое подтопление территории. Однако данные портала по прогнозу погоды постоянно обновляются.

Погода в Украине 27 июня

Уже в пятницу, 27 июня, синоптики на западе Украины, в частности в Волынской и Винницкой области, обещают сильный ливень в обед. Прогнозируется до 13 мм осадков. При этом столбик термометра днем будет колебаться в значении от +17 до +26 градусов. На севере и востоке температура воздуха будет до +23 градусов днем и до +14 градусов ночью. Центральные и южные области ожидает более теплая погода, ведь солнце здесь пригреет до +30 градусов.

Погода в Украине 27 июня

Погода в Украине 27 июня

Осадки и возможная гроза на 27 июня прогнозируется, по данным Укргидрометцентра, на западе и севере страны. Возможен дождь с грозой в Одесской области. При этом сила ветра будет достигать 12 м/с.

Погода в Украине 27 июня

Напомним, недавно непогода обрушилась на Запорожье и Днепропетровщину. На обнародованном видео видно, что через короткое время дождь затопил улицы, из-за чего образовались настоящие реки. Кроме того, за два дня до сильного ливня Днепропетровскую область накрыл обильный град, накрывший землю, словно снег.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как аномальные осадки в Украине могут снова испортить весь урожай.