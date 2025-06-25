Вітри з дощами чи просто хмарність? Вчені дали різні прогнози погоди для Києва

До чого готуватись киянам цими днями

Погода у Києві мала бути хмарною та дощовою цими днями, однак синоптики кажуть, що упродовж 25-27 червня опадів майже не буде. Хоча є ймовірність поривів свіжих-міцних вітрів.

Показники на термометрах у денний час покажуть від +22 до 25 градусів, як повідомили у Meteofor та Sinoptik. В нічний час вони можуть опуститись до +13 градусів.

Тож, протягом 25-27 червня в Києві очікується хмарність, але місцями сонце переважатиме, за даними Meteofor. Дощі цими днями йтимуть тільки вночі четверга та вдень п'ятниці, але вони очікуються дрібними.

Повітря вдень має прогрітись від +22 до +25 градусів, а вночі — охолонути до +13…17 градусів. Тим часом найсильніші пориви вітру прогнозуються у середу та четвер. Їх сила коливатиметься від свіжих до міцних 9-13 м/с. Причому 26 червня вони вируватимуть всю добу.

Чи будуть дощі цими днями

Метеорологи з Sinoptik також прогнозують хмарність, але іноді сонце зможе прогрівати місто. Однак цей прогноз відрізняється від попереднього тим, що в ньому немає дощів та свіжих-міцних поривів вітру.

Денна температура упродовж 25-27 червня коливатиметься в коридорі +23…25 градусів, а нічна зафіксується біля +15 градусів.

Як коливатиметься температура протягом середи-п'ятниці

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україну знову завітають затяжні дощі.