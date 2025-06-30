У чому головна проблема України під час війни: майор ЗСУ Євген Карась пояснив

Україні не вистачає радикальних кроків, вважає військовослужбовець

Головною проблемою для України під час війни є корупція у тилу. При цьому країні не вистачає радикальних заходів щодо її викорінення.

Таку думку висловив командир 413 окремого батальйону безпілотних систем "Рейд", майор ЗСУ Євген Карась в інтерв’ю "Фокус". За його словами, саме корупція роз’їдає Україну зсередини.

"Ми досі бачимо, як жирні пики злодіїв біжать до Відня чи Ніцци, і ніхто нічого не може зробити. Чи не очевидно, що потрібно було дати жорсткий сигнал? Щоб кожен, хто щось вкрав, розумів: далі буде або штурмова бригада, або Байковий цвинтар. Це не просто гнів — це спосіб дисциплінувати систему", — сказав він.

Карась жартома запропонував створювати "антикорупційні загони смерті", які складаються з людей, яким уже нема чого втрачати. За його словами, корупціонерів необхідно вішати у центрі Києва, щоб чітко показати світові, що Україна має намір виправити усі свої проблеми та перемогти у війні. Крім того, він пожартував про те, що такий хід оцінив би навіть Дональд Трамп і негайно виділив би ЗСУ додаткову зброю, а також захотів би повторити аналогічне в США.

"Ми воюємо не з Росією, а з двома Українами. Одна – спливає кров'ю, інша – мукає, краде та дивиться Netflix. Це шизофренія. І ця роздвоєність наш головний ворог. Бо вона породжує коротке замикання у всій системі. Управління, ресурси, довіра – все летить шкереберть", — додав Карась.

Нагадаємо, Карась також говорив про те, що війна Росії проти України не триватиме вічно. Водночас він не став прогнозувати, коли вона закінчиться, зазначивши лише те, що це буде раптово.