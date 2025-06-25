Корупція, обстріли чи падіння рівня життя: що найбільше турбує українців сьогодні (дослідження)

Українці обрали проблеми, які турбують їх найбільше

За результатами спільного дослідження трьох соціологічних компаній – Інститут стратегічних досліджень та прогнозів "Янус", Центр соціальних та маркетингових досліджень "SOCIS" та щомісячне видання "Барометр громадських настроїв", майже 52% українців вважають, що ситуація в країні розвивається у неправильному або скоріше неправильному напрямку. Дослідження проводилося з 6 по 11 червня 2025 року методом особистих інтерв’ю face-to-face з використанням планшетів (CAPI).

"Телеграф" отримав результати дослідження. Воно охопило 2000 респондентів по всій території України, крім тимчасово окупованих регіонів і зон бойових дій. Статистична похибка вибірки становить +/- 2,6%.

Зокрема, 25,9% опитаних відповіли, що країна рухається "скоріше у неправильному напрямку", ще 30,3% — "у неправильному напрямку". Разом із тим, 25,6% респондентів вважають, що ситуація скоріше розвивається у правильному напрямку, а 9,5% повністю поділяють цю думку. Ще 8,8% не змогли визначитися з відповіддю.

Результати відповіді на питання про розвиток ситуації в Україні

Оцінюючи зміни за останній рік, 59,9% респондентів заявили, що загальна ситуація в Україні погіршилася. Для 31,7% вона залишилася без змін, а лише 5,9% вважають, що ситуація покращилася.

Водночас на питання про майбутнє 2026 року українці дали дещо оптимістичніші оцінки. Так, 24% вірять, що ситуація в країні покращиться, ще 28,9% прогнозують, що вона залишиться без змін. Натомість 32,9% респондентів очікують подальшого погіршення.

Який розвиток ситуації українці передбачають на 2026 рік

Серед основних факторів, які, на думку громадян, найбільше впливають на загальну ситуацію в країні, перше місце посідає високий рівень корупції на державному рівні — його вказали 48,5% опитаних. Далі йдуть постійні атаки дронів і ракет на об'єкти інфраструктури (41,7%) і зниження рівня життя населення (41,1%).

Також суттєвою проблемою українці називають захоплення Росією нових територій України (34,9%), агресивні методи мобілізації (26,4%) та непрофесіоналізм і помилки влади (23,9%). Водночас такі фактори, як зниження міжнародної допомоги, побутова корупція чи перебої з електропостачанням, набрали значно менше голосів.

Найголовнішою проблемою українці вважають рівень корупції в державі

Опитування не проводилось у Криму, на території Луганської області, тимчасово окупованих районах та зонах активних бойових дій. Організатори дослідження зазначають, що вибірка є наближено репрезентативною для всієї країни з урахуванням віку, статі, типу поселення та регіональної структури населення, включно з переміщеними особами та тими, хто перебуває за кордоном.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що намагання апелювати до росіян під час війни є стратегічно хибним кроком для українців. Така комунікація не лише малоефективна, а й може спричинити вплив ворожої ідеології та послабити національну ідентичність.