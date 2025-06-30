"Мир прийде як сніг на голову": майор ЗСУ дав оптимістичний прогноз про завершення війни

Росіяни не зможуть досягти своїх цілей в Україні

Війна Росії проти України не триватиме десятиліттями. А її завершення може настати швидко та несподівано.

Такий прогноз дав командир 413-го окремого батальйону безпілотних систем "Рейд", майор ЗСУ Євген Карась в інтерв’ю "Фокусу". За його словами, ситуація для України не така погана, як схильні думати песимісти.

"Мир завжди приходить раптово, як сніг на голову. Це буде швидко і раптово. Зараз ми бачимо, що політичні та військові операції, такі як "Павутина", повільно, але змінюють хід війни. Навіть невеликі зрушення у масштабах цієї війни – це великі зміни", — сказав він.

Карась зазначає, що Україна має надто велику площу та ресурси. Крім того, вона зберегла свої центри прийняття рішень, промисловість та ефективну армію. Водночас у росіян спостерігаються проблеми з критичним для армії обладнанням — артилерією, ракетами та авіацією. При цьому Україна все ще має функціональну ППО і має перевагу у безпілотниках.

Як повідомлялося раніше, "літній наступ" росіян захлинається на низці напрямків через кілька тижнів після початку. Українські підрозділи успішно втілюють тактику активної оборони та звільняють окуповані частини Сумщини.