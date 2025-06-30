Украине не хватает радикальных шагов, считает военнослужащий

Главной проблемой для Украины во время войны является коррупция в тылу. При этом стране не хватает радикальных мер по ее искоренению.

Такое мнение высказал командир 413-го отдельного батальона беспилотных систем "Рейд", майор ВСУ Евгений Карась в интервью "Фокус". По его словам, именно коррупция разъедает Украину изнутри.

"Мы до сих пор видим, как жирные рожи воров бегут в Вену или Ниццу, и никто ничего не может сделать. Не очевидно ли, что нужно было дать жесткий сигнал? Чтобы каждый, кто что-то украл, понимал: дальше будет либо штурмовая бригада, либо Байковое кладбище. Это не просто гнев – это способ дисциплинировать систему", — сказал он.

Карась в шутку предложил создавать "антикоррупционные отряды смерти", состоящие из людей, которым уже нечего терять. По его словам, коррупционеров необходимо вешать в центре Киева, чтобы четко показать миру, что Украина намерена исправить все свои проблемы и победить в войне. Кроме того он пошутил о том, что такой ход оценил бы даже Дональд Трамп и немедленно выделил бы ВСУ дополнительное оружие, а также захотел бы повторить аналогичное в США.

"Мы воюем не с Россией, а с двумя Украинами. Одна – истекает кровью, другая – мычит, ворует и смотрит Netflix. Это шизофрения. И эта раздвоенность наш главный враг. Ибо она рождает короткое замыкание во всей системе. Управление, ресурсы, доверие – все летит кувырком", — добавил Карась.

Напомним, Карась также говорил о том, что война России против Украины не будет длиться вечно. Вместе с тем он не стал давать прогноз о том, когда она закончится, отметив лишь то, что это будет внезапно.