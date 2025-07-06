Може постраждати велика частина України. Про що попереджають 8 липня

Варто бути обережними в цей день

Вже 8 липня 2025 року на більшій території України триматиметься надзвичайна пожежна небезпека. Синоптики попереджають одразу 15 областей та Автономну республіку Крим.

Український гідрометеорологічний центр попереджає про надзвичайно високий червоний рівень пожежної небезпеки. За оновленою картою, майже вся територія України перебуває під загрозою загорянь.

Які області в зоні ризику?

Червоним кольором, який позначає найвищий рівень небезпеки, виділені:

Центр України: Черкаська, Полтавська, та Кіровоградська області;

Захід України: Вінницька, Хмельницька, Тернопільська, Чернівецька, Івано-Франківська області;

Південь України: Одеська, Миколаївська, Херсонська області, АР Крим;

Північ України: Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська області.

Схід України: Дніпропетровська область.

Де очікується пожежна небезпека 8 липня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україні вжарить до +37 градусів. Синоптики поділились прогнозом погоди на найближчі дні та дали карту погоди по нашій країні.