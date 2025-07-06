Категорично не робіть цього 6 липня, щоб не втратити гроші та удачу

Варто цього дня дотримуватися основних традицій та заборон

У неділю, 6 липня, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, згадують преподобного Сисоя Великого, а також преподобного Сисоя, схимника Києво-Печерського.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Преподобний Сисой Великий був одним з найшанованіших єгипетських пустельників IV століття, учень Антонія Великого, відомий своєю мудрістю, смиренністю та даром чудотворення.

Преподобний Сисой, схимник Києво-Печерський — чернець XI століття, жив у Далеких печерах Києво-Печерської лаври, вів дуже суворе та відокремлене чернече життя, прославився своєю духовністю та смиренністю.

Що можна робити 6 липня:

Цього дня рекомендується відвідати церкву та помолитися преподобним Сисою Великому та Сисою, схимнику Києво-Печерському, просячи їх заступництва та допомоги.

Корисно робити добрі справи та допомагати нужденним — благодійність сьогодні особливо цінується;

Народні традиції вважають цей день сприятливим для обрядів, пов’язаних з очищенням та захистом сім’ї та дому;

Можна займатися легкою домашньою роботою, уникаючи поспіху та сварок;

Що можна і не можна 6 липня

Що не можна робити 6 липня:

Цього дня не можна сваритися та конфліктувати, щоб не залучити на довгий час хвороби та невдачі на родину та близькі;

Сьогодні не варто розпочинати нові справи чи проєкти, бо вони можуть невдало завершитися;

Уникайте важкої фізичної роботи, щоб зберегти сили та здоров’я;

Не пліткуйте та не говоріть зайвого, слова цього дня мають особливу силу та можуть нашкодити;

Не беріть у борг і не позичайте комусь гроші. Вважається, що це може призвести до проблем із фінансами до кінця року.

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