Категорично не робіть цього 6 липня, щоб не втратити гроші та удачу
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Варто цього дня дотримуватися основних традицій та заборон
У неділю, 6 липня, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, згадують преподобного Сисоя Великого, а також преподобного Сисоя, схимника Києво-Печерського.
"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!
Преподобний Сисой Великий був одним з найшанованіших єгипетських пустельників IV століття, учень Антонія Великого, відомий своєю мудрістю, смиренністю та даром чудотворення.
Преподобний Сисой, схимник Києво-Печерський — чернець XI століття, жив у Далеких печерах Києво-Печерської лаври, вів дуже суворе та відокремлене чернече життя, прославився своєю духовністю та смиренністю.
Що можна робити 6 липня:
- Цього дня рекомендується відвідати церкву та помолитися преподобним Сисою Великому та Сисою, схимнику Києво-Печерському, просячи їх заступництва та допомоги.
- Корисно робити добрі справи та допомагати нужденним — благодійність сьогодні особливо цінується;
- Народні традиції вважають цей день сприятливим для обрядів, пов’язаних з очищенням та захистом сім’ї та дому;
- Можна займатися легкою домашньою роботою, уникаючи поспіху та сварок;
Що не можна робити 6 липня:
- Цього дня не можна сваритися та конфліктувати, щоб не залучити на довгий час хвороби та невдачі на родину та близькі;
- Сьогодні не варто розпочинати нові справи чи проєкти, бо вони можуть невдало завершитися;
- Уникайте важкої фізичної роботи, щоб зберегти сили та здоров’я;
- Не пліткуйте та не говоріть зайвого, слова цього дня мають особливу силу та можуть нашкодити;
- Не беріть у борг і не позичайте комусь гроші. Вважається, що це може призвести до проблем із фінансами до кінця року.
Раніше "Телеграф" ділився посівним календарем на липень 2025 року. У другий місяць літа є сприятливі та несприятливі дні для городніх робіт. Плануючи посадку, враховуйте цей фактор.