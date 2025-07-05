Обіцяють до +37: коли в Україні вжарить пекельне сонце

Найвищі температури зафіксовано у вівторок, 8 липня

Українців очікують справжні погодні гойдалки – одні регіони накриє грозами та дощами, а інші буквально "спікатимуться" під сонцем. Уже з початку тижня погода в країні розділиться на 2 фронти: захід охоплять короткочасні дощі з грозами, тоді як інша частина України побачить сонце, хіба що подекуди за хмарами.

Про це свідчать дані з Укргідрометцентру.

7 липня

Грози прогнозуються в більшості західних областей України. До зони нестабільної погоди потраплять: Волинська, Рівненська, Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька області, а також Житомирська й Київська.

Попри опади, у цій частині України буде доволі спекотно: нічні температури не опустяться нижче +15°, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +30…+33°. Атмосфера буде паркою та задушливою, особливо перед грозами.

Погода на 7 липня

8 липня

Наступного дня, у вівторок, спека лише наростатиме. У більшості регіонів України температура підніметься до +34…+37°, особливо гаряче буде в Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях. Грози відступлять, однак дощі ще залишаться та переберуться на північні Сумщину та Чернігівщину.

Тим часом захід також залишатиметься в зоні дощів, але без значних атмосферних збурень. Небо буде переважно хмарним, однак це не завадить температурі сягати +29…+33°, тож повітря залишатиметься спекотним і вологим.

Погода на 8 липня

У найближчі дні українцям слід готуватися до справжнього кліматичного контрасту: хтось переживатиме душні дощі з грозами, а хтось — змушений буде ховатися від сонця й спеки

Раніше "Телеграф" попереджав, що спокійну літню погоду змінять зливи — найближчим часом в Україні очікуються рясні дощі, а місцями оголошено штормове попередження.