"За жодних обставин": у Раді спростували підготовку до мобілізації жінок та наїхали на Арестовича

Арестович налякав українців черговою гучною заявою

Верховна Рада "ніколи не допустить" мобілізації жінок. Там закликали не слухати плітки ексрадника президента України Арестовича.

Таку заяву зробили народні депутати України. Так, наприклад, нардеп Олексій Арестович, коментуючи чутки про мобілізацію жінок, які цього разу поширив Олексій Арестович, заявив наступне:

"Жінок не будуть мобілізувати. Будь ласка, не слухайте Арестовича. Ми вже за 2-3 тижні все закінчили. Рада ніколи не дозволить мобілізацію жінок".

Народний депутат Максим Бужанський також запевнив, що жодної мобілізації жінок не планується.

"Ні за яких обставин. Не розумію, навіщо тиражувати приватні думки, здатні довести до непритомності пів країни. Ба більше, не супроводивши їх хоча б нагадуванням про те, що це приватна думка, автор не має права законодавчої ініціативи, не впливає на прийняття рішень тощо", — зазначив він.

Що сказав Арестович?

Днями колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович, коментуючи літньо-осінній наступ Росії, заявив у своїх соціальних мережах, що в Україні нібито незабаром постане питання про примусову мобілізацію студентів та жінок. Офіційних заяв із цього приводу ніколи не було.

Що відомо про військовий облік та мобілізацію жінок

З 1 жовтня 2023 року в Україні жінки з медичною та фармацевтичною освітою повинні стати на військовий облік. Це дає можливість побачити об’єктивні резерви медичного персоналу, змогу визначити наявний медичний потенціал серед жінок та їхню готовність допомагати в умовах воєнного стану.

У зв'язку з цим з 1 жовтня 2023 року на військовий облік мають стати всі жінки-медики та жінки-фармацевти, які з певних причин там не перебували.

Варто зауважити, що облік не обов'язково означає мобілізацію, а лише потрібен для узагальнення даних про наявний резерв медиків у державі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" зібрав останні заяви про залучення жінок до армії та зменшення призовного віку.