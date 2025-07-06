"Ни при каких обстоятельствах": в Раде опровергли подготовку к мобилизации женщин и наехали на Арестовича

Арестович напугал украинцев очередным громким заявлением

Верховная Рада "никогда не допустит" мобилизацию женщин. Там призвали не слушать сплетни экс-советника президента Украины Арестовича.

Такие заявление сделали народные депутаты Украины. Так, например, нардеп Алексей Гончаренко, комментария слухи о якобы готовящейся мобилизации женщин, которые, на этот раз распространил Алексей Арестович, заявил следующее:

"Женщин не будут мобилизовать. Пожалуйста, не слушайте Арестовича. Мы уже через 2-3 недели все закончили".

Народный депутат Максим Бужанский также заверил, что никакой мобилизации женщин не планируется.

"Ни при каких обстоятельствах. Не понимаю, зачем тиражировать частные мнения, способные довести до обморока полстраны. Более того, не сопроводив их хотя бы напоминанием о том, что это частное мнение, автор не обладает правом законодательной инициативы, не влияет на принятие решений, и тд", — отметил он.

Что сказал Арестович?

На днях бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, комментируя летне-осеннее наступление России, заявил в своих социальных сетях, что в Украине якобы вскоре встанет вопрос о принудительной мобилизации студентов и женщин. Официальных заявлений по этому поводу никогда не было.

Что известно о воинском учете и мобилизации женщин

С 1 октября 2023 года в Украине женщины с медицинским и фармацевтическим образованием должны стать на воинский учет. Это дает возможность увидеть объективные резервы медицинского персонала, возможность определить имеющийся медицинский потенциал среди женщин и их готовность помогать в условиях военного положения.

В связи с этим с 1 октября 2023 года на воинский учет должны стать все женщины-медики и женщины-фармацевты, которые по определенным причинам там не находились.

Стоит заметить, что учет не обязательно означает мобилизацию, а лишь нужен для обобщения данных об имеющемся резерве медиков в государстве.

Напомним, ранее "Телеграф" собрал последние заявления о привлечении женщин в армию и уменьшении призывного возраста.