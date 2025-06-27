Молодь 18-24 ефективна в бою. Умєров відповів, чи зменшуватимуть мобілізаційний вік

В ЗСУ з 18 років — тільки добровільно

Молоді українці від 18 років можуть підписати контракт з Збройними силами в рамках програми 18-24. Участь в ній добровільна. Наразі над нею продовжують працювати та вдосконалювати, адже підрозділи з контрактників 18-24 показали високі результати на полі бою.

Про це розповів міністр оборони України Рустем Умєров. Проте попри ефективність військових, знижувати мобілізаційний вік наразі не планують. Це рішення ухвалюється на політичному рівні.

Міністр оборони розповів, що контрактники 18-24 показали рішучість, витримку та професіоналізм — це видно не тільки зі слів командирів, а й зі звітів отриманих Міноборони. "Контрактники 18–24 продемонстрували високу готовність і впевнені дії у боях. Ми побачили їх на полі бою – і це справді мотивує. Їхній професіоналізм, витримка та сила духу стали ще одним підтвердженням того, що молоде покоління здатне ефективно захищати державу вже сьогодні. Це потужний людський ресурс, який варто підтримувати і розвивати. І держава це робитиме, вдосконалюючи мотиваційний пакет проєкту", — зазначив Умєров.

Наразі Міноборони працює над покращенням мотиваційного пакета для програми, щоб залучити більше молоді до підписання контракту. Загалом програму продовжують аналізувати за фінансовими умовами, кількістю залучених військових та якістю підготовки.

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