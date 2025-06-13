"Воювати з садочка": нардеп насмішив українців заявою про щорічне зниження мобілізаційного віку

У мережі звучать і тривожні прогнози щодо подальшого зменшення мобілізаційних ресурсів

Щорічне зниження мобілізаційного віку дозволить залучати до війська додатково близько 100 тисяч осіб щороку. Втім, фінальне рішення щодо цього питання ухвалює не парламент, а президент України.

Про це в етері "День.LIVE" повідомив народний депутат Сергій Євтушок. За словами парламентаря, наразі законопроєкт, який би передбачав мобілізацію 18-річних, у Верховній Раді не розглядається.

"Бо щороку мобілізують близько 100 тисяч осіб у віці до 25 років, і якщо змінити мобілізаційний вік на 24 роки, — це плюс 100 тисяч призовників — так це розраховують у Комітеті Міноборони", — йдеться в повідомленні.

Його заява викликала бурхливу реакцію серед громадськості. Люди активно обговорюють ці слова в соцмережах, висловлюючи переважно критичні думки. "Через 10 років з садочка воювати за Донбас", — пожартував один українець.

Скриншот коментарів

Далі користувач зазначає: "От із себе й починай". Інший обурливо додає: "А його сини готові служити? Чи тільки язиком на екрані молоти він уміє".

Скриншот коментарів

Люди нагадують Євтушку про його військовий досвід: "Він закінчив у 1994 році військове командне училище зв'язку. Резервіст, ганьба". Звучать і тривожні прогнози щодо подальшого зменшення мобілізаційних ресурсів: "А що потім, коли людей не залишиться?". Йому відповідають: "Не придумали, бо якщо нікого не залишиться — і відповідальності ніхто не нестиме".

Скриншот коментарів

Дехто висловлює сарказм щодо фінансування війни: "Якщо депутатів мобілізувати, то з’явиться таке фінансування, що ми всі за 2 години до Москви зайдемо".

Як бачимо, питання мобілізації молоді продовжує залишатися одним із найгостріших в українському суспільстві, викликаючи жваві дискусії та суперечки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що народний депутат Олексій Леонов повідомив, що в державному бюджеті на 2025 рік не передбачено коштів для проведення масштабної мобілізації. Водночас, у разі офіційних заяв щодо цього питання, Верховна Рада готова знову розглянути його для обговорення.