Рус

"Воювати з садочка": нардеп насмішив українців заявою про щорічне зниження мобілізаційного віку

Автор
Марта Іваненко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Українці жартують про можливе зниження мобілізаційного віку Новина оновлена 13 червня 2025, 17:33
Українці жартують про можливе зниження мобілізаційного віку. Фото АЗОВ/колаж "Телеграфу"

У мережі звучать і тривожні прогнози щодо подальшого зменшення мобілізаційних ресурсів

Щорічне зниження мобілізаційного віку дозволить залучати до війська додатково близько 100 тисяч осіб щороку. Втім, фінальне рішення щодо цього питання ухвалює не парламент, а президент України.

Про це в етері "День.LIVE" повідомив народний депутат Сергій Євтушок. За словами парламентаря, наразі законопроєкт, який би передбачав мобілізацію 18-річних, у Верховній Раді не розглядається.

"Бо щороку мобілізують близько 100 тисяч осіб у віці до 25 років, і якщо змінити мобілізаційний вік на 24 роки, — це плюс 100 тисяч призовників — так це розраховують у Комітеті Міноборони", — йдеться в повідомленні.

Його заява викликала бурхливу реакцію серед громадськості. Люди активно обговорюють ці слова в соцмережах, висловлюючи переважно критичні думки. "Через 10 років з садочка воювати за Донбас", — пожартував один українець.

Нардеп Євтушок - про мобілізацію 18-річних, реакції українців у соцмережах
Скриншот коментарів

Далі користувач зазначає: "От із себе й починай". Інший обурливо додає: "А його сини готові служити? Чи тільки язиком на екрані молоти він уміє".

Нардеп Євтушок - про мобілізацію 18-річних, реакції українців у соцмережах
Скриншот коментарів

Люди нагадують Євтушку про його військовий досвід: "Він закінчив у 1994 році військове командне училище зв'язку. Резервіст, ганьба". Звучать і тривожні прогнози щодо подальшого зменшення мобілізаційних ресурсів: "А що потім, коли людей не залишиться?". Йому відповідають: "Не придумали, бо якщо нікого не залишиться — і відповідальності ніхто не нестиме".

Нардеп Євтушок - про мобілізацію 18-річних, реакції українців у соцмережах
Скриншот коментарів

Дехто висловлює сарказм щодо фінансування війни: "Якщо депутатів мобілізувати, то з’явиться таке фінансування, що ми всі за 2 години до Москви зайдемо".

Як бачимо, питання мобілізації молоді продовжує залишатися одним із найгостріших в українському суспільстві, викликаючи жваві дискусії та суперечки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що народний депутат Олексій Леонов повідомив, що в державному бюджеті на 2025 рік не передбачено коштів для проведення масштабної мобілізації. Водночас, у разі офіційних заяв щодо цього питання, Верховна Рада готова знову розглянути його для обговорення.

Теги:
#Україна #Соцмережі #Нардеп #Мобілізація