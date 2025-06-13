Нардеп Євтушок, що заговорив про щорічне зниження віку мобілізації, має військову освіту та доньок. Що ще про нього відомо

Цікаво, що Сергій Євтушок свого часу здобував освіту в Росії

Народний депутат Сергій Євтушок 13 червня заявив, що зниження мобілізаційного віку в Україні дозволить щороку залучати до армії близько 100 тисяч нових призовників, однак остаточне рішення щодо цього ухвалює президент. Після його заяви в коментарях люди почали цікавитися подробицями про самого депутата, зокрема згадували його військову службу.

"Телеграф" зібрав інформацію про цього посадовця.

Сергій Євтушок — український політик із багаторічним досвідом державної служби. Народився 13 листопада 1973 року у місті Сарни на Рівненщині.

Свого часу був міським головою рідного населеного пункту (2010-14), а також працював очільником Сарненської районної адміністрації у 2014 році. Євтушок — член партії "Батьківщина" з 2005 року, обирався народним депутатом України VIII скликання і нині обіймає посаду першого заступника голови Комітету Верховної Ради з питань регламенту та депутатської етики.

Сергій Євтушок, фото: особиста сторінка посадовця у Facebook

Окрему увагу в біографії Сергія Євтушка привертає його військова освіта. Він навчався в Томському вищому військовому командному училищі зв'язку (Росія), що дає йому фундаментальні знання у військовій сфері. Окрім цього, має освіту в цивільних вишах — закінчив Рівненський інститут слов’янознавства та Львівський інститут державного управління, де здобув ступінь кандидата наук з державного управління.

Сергій Євтушок відзначений орденом "За відвагу в надзвичайній ситуації" за порятунок людини під час пожежі.

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У його декларації за 2024 рік вказано лише двоє дочок: Соломію та Дарину.

Сергій Євтушок з дітьми, фото: Юлія Євтушок

Відомо, що він володіє легковим автомобілем Volkswagen Touareg V6TD1 2021 року випуску.

Volkswagen Touareg V6TD1

Машина оформлена на нього у власність з 19 травня 2021 року. Наразі на українських авторинках таку автівку можна придбати за 55-65 тисяч доларів США.

У минулому році нардеп задекларував зарплату на суму 797 117 грн. Його дружина Юлія отримала 31 772 грн як виплати з соціального фонду через Приватбанк. Сам Сергій Євтушок має готівкою 35 000 доларів та 97 457 грн на рахунках у Приватбанку. Тим часом жінка володіє 50 000 доларів готівкою, а також близько 33 700 грн на банківських рахунках і соціальних виплатах.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що чинний народний депутат України дістав підозру в державній зраді. Служба безпеки та Державне бюро розслідувань офіційно не розкривають його ім’я, але за інформацією наших джерел, йдеться про Євгенія Шевченка.