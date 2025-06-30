Липень розпочнеться з погодних сюрпризів: попередження від синоптика

Вже відомо, коли повернеться спека

У першій декаді липня погода буде дуже мінливою. Насамперед очікуються коливання температури повітря. Так, 1 та 2 липня під впливом великого циклону над Східною Європою на територію України разом із північно-західними вітрами прийде прохолодне повітря із північних широт. Найхолодніше буде в північних і східних областях, на додачу, тут буде досить вітряно, а також можливі короткочасні дощі.

Як розповів сайту "Телеграф" відомий синоптик Ігор Кибальчич, приблизно з 3 липня з Центральної та Південної Європи до нас почне надходити спекотна повітряна маса африканського походження, завдяки чому температура повітря почне швидко підвищуватися і вже до 4 липня по всій Україні буде спекотно, з максимальними показниками вдень +32…+37 °С, а середньодобова температура виявиться на 5 – 8 °С вищою за кліматичну норму.

Проте спекотна погода через кілька днів покине нашу країну, оскільки з північного заходу знову почне надходити прохолодне повітря з Атлантики та країн Балтії. Але й прохолода надовго не затримається, оскільки наприкінці першої декади місяця нова хвиля спеки із країн Балканського півострова накриє більшу частину території України.

Попри очікувані температурні "гойдалки" найближчими днями, кількість опадів у більшості областей буде помітно меншою за норму. Найбільша ймовірність дощів очікується 4-5 липня, а також 9-10 липня. На тлі переважання високих температур очікуваний дефіцит дощів може призвести до розвитку посухи, а також збільшить ризики пожеж у природних екосистемах.

Для наочності, на прогностичній карті представлена ​​аномалія кількості опадів (мм) на території Європи за період з 29 червня по 6 липня. Жовтим та коричневим кольором показаний їхній дефіцит на великій території в центральній та південній Європі, включно з Україною:

Карта кількості опадів з 29 червня по 6 липня

Тепер детальніше торкнемося прогнозованих температурних показників по регіонах країни. Вночі 1 — 3 липня температура коливатиметься в діапазоні +9… +16 °С, на півдні до +18 °С; вдень +19… +26 °С, на крайньому півдні та на Закарпатті місцями +27… +30 °С. 4 липня максимальні показники денної температури виявляться в межах +30… +37 °С, особливо у південних та центральних регіонах. 5 — 6 липня відбудеться короткочасне зниження температури до +25… +31 °С, на крайньому півдні та в Криму при цьому утримається спекотна погода. З 7 по 10 липня знову відбудеться підвищення денної температури до +32… +37 °С, на півдні місцями +38… +39 °С. Вночі мінімальні показники температури очікуються в межах +15… +22 °С.