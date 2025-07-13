Вони свідчать про нашу ідентичність

Українські імена несуть потужний заряд історичної пам'яті та національної ідентичності, і це особливо дратує сусідів зі сходу. Вони розповідають про князів Київської Русі, видатних письменників та героїв, які творили українську державність.

Ці імена мають глибоке коріння в нашій культурі та підтверджують зв'язок з Київською Руссю, яку Москва намагається привласнити. Кожне з них пов'язане з конкретною постаттю або подією, що формувала український народ протягом століть, і це факт особливо болісно сприймається у РФ.

Чоловічі імена, які бісять росіян

Богдан означає "Богом даний" і символізує духовну силу українського народу. Святослав поєднує святість і славу — це ім'я носили князі Київської Русі, і їхня спадщина викликає особливе роздратування у Кремля. Ярослав перекладається як "яра слава" і також належить великим українським правителям, що правили з Києва.

Данило та Роман — імена королів Данила Галицького та князя Романа Галицького. Остап походить від "Євстафій" і особливо популярне в Західній Україні.

Тарас носить особливе значення як ім'я Тараса Шевченка, символу українського відродження. Максим нагадує про Максима Залізняка, ватажка Коліївщини. Агафій також входить до традиційних українських імен з давньою історією.

Жіночі імена української традиції

Соломія — західноукраїнське ім'я з міцними культурними коренями, що підкреслює регіональну українську ідентичність. Леся прославилася завдяки Лесі Українці, видатній письменниці. Мирослава означає "мирна слава" і продовжує княжу традицію іменування часів Київської Русі.

Богдана — жіноча форма від Богдан з тим самим духовним значенням. Василина, Параска та Квітослава належать до автентичних українських імен. Ці імена не просто красиво звучать — вони несуть історичну пам'ять про Київську Русь як українську державу.

Раніше "Телеграф" також писав, якими іменами не треба називати дітей, якщо не хочете зустріти старість наодинці.