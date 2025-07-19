Кінець війни не скоро? Скільки Путін буде воювати з Україною

У цьому питанні певну роль відіграє навіть Китай

Питання завершення війни в Україні вже неодноразово підіймалось у світі. Однак тут слід розуміти, що очільник Росії Володимир Путін буде воювати ще довго.

Про це "Телеграфу" розповів керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній. За його словами, слід розрізняти те, скільки може воювати Путін та скільки витримає Росія.

"Путін буде воювати до кінця, тому що це питання його особистого виживання. Тут інше питання. Чи є велике бажання оточення Путіна випробовувати погрози Трампа? І чи є у них велике бажання підтримувати війну, яка є фактично війною Путіна", — додає експерт.

Він наголошує, що наразі закінчення війни з боку Росії навіть на тлі погроз президента США Дональда Трампа не має ніяких обрисів чи навіть умовних термінів. Однак у цьому також відіграватиме роль і Китай, який не захоче втрачати гроші, через накладені на РФ санкції.

Нагадаємо, відхилення мирних пропозицій Дональда Трампа може стати катастрофою для Росії. Хоча Володимир Путін та його оточення продовжують вдавати, що у них все під контролем, проте на Заході у рішенні Кремля бачать стратегічну помилку. Також вторгнення в Україну виглядає як спроба Росії "помститися" за те, що Україна не є "слухняним" васалом, на кшталт Білорусі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що угода про постачання США українських дронів, які були випробувані в бою, несе кілька ризиків.