В этом вопросе определенную роль играет даже Китай

Вопрос о завершении войны в Украине уже неоднократно поднимался в мире. Однако здесь следует понимать, что глава России Владимир Путин будет воевать еще долго.

Об этом "Телеграфу" рассказал управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний. По его словам, следует различать то, сколько может воевать Путин и сколько выдержит Россия.

"Путин будет воевать до конца, потому что это вопрос его личного выживания. Здесь другой вопрос. Есть ли большое желание окружения Путина испытывать угрозы Трампа? И есть ли у них большое желание поддерживать войну, фактически войну Путина", — добавляет эксперт.

Он отмечает, что в настоящее время окончание войны со стороны России даже на фоне угроз президента США Дональда Трампа не имеет никаких очертаний или даже условных сроков. Однако в этом также будет играть роль и Китай, который не захочет терять деньги из-за наложенных на РФ санкций.

Напомним, отклонение мирных предложений Дональда Трампа может оказаться катастрофой для России. Хотя Владимир Путин и его окружение продолжают притворяться, что у них все под контролем, однако на Западе в решении Кремля видят стратегическую ошибку. Также вторжение в Украину выглядит как попытка России "отомстить" за то, что Украина не является "послушным" вассалом, вроде Беларуси.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что соглашение о поставках США украинских дронов, испытанных в бою, несет несколько рисков.