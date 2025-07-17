Втратили навіть залишки суверенітету: експосол України в США пояснив, чому Китай заступається за РФ

Китай отримує чималу вигоду завдяки співробітництву з РФ

Пекін не лише не боїться слабкої Росії, а навпаки — отримує з її ослаблення максимальну вигоду. Китайська стратегія не передбачає рівноправного партнерства, і сьогодні Росія фактично вже втратила залишки суверенітету у відносинах із Пекіном.

У такій ситуації Кремль не може диктувати жодних умов, а всі геополітичні дивіденди отримує саме Китай. Про це розповів колишній посол України в США Валерій Чалий в етері "ZAXID.NET".

"Китай взяв Росію під контроль. Росію вже назад не вернеш, тому що вона послаблена, і Китай користується цією слабкою позицією, отримуючи все, що хоче: і шлях в Арктику, і економічну, і демографічну експансію без війни — на східних регіонах Росії. Навіть нафту вони отримують по внутрішньоросійських цінах, бо просто нагинають Росію".

Чалий наголосив, що стратегія Пекіна тепер не передбачає жодної спроби "відірвати" Росію від антизахідного вектора, адже ця можливість була втрачена самим Кремлем:

"Китай отримав доступ до російських корисних копалин, а головне питання для нього зараз — як ослабити США. Путін сам закрив для Росії можливість змінити курс. Тепер усі плани буде переписано".

На думку дипломата, в новому глобальному порядку Росії більше не залишиться місця:

"У цій ситуації Росії немає місця в цьому світі, як би вони не хотіли. Світ її скоро викине після війни, як би вона не закінчилась. Якщо Росія не отримає того, чого хоче Путін, і не піде на Європу, то вона просто зникне з геополітичної карти як центр сили — попри велику територію й населення, яке вже далеко не те, що було раніше".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Служба безпеки України заявила про спробу незаконного вивезення секретної технічної документації до українського ракетного комплексу РК-360МЦ "Нептун". За даними контррозвідки, до цього причетні двоє громадян Китаю — батько і син, яких було затримано під час спроби передачі матеріалів іноземним спецслужбам.